Любовный гороскоп на сегодня 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек принесёт вам столько счастья, тепла и радости, что вы и помыслить не могли, что столько может быть в вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Телец
В этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленого трёхлетнего ребенка, который считает себя самостоятельным, но на самом деле без вас и шага сделать не может. В роли ребёнка будет выступать, естественно, ваш любимый человек. Задач две: не дать ему упасть и сделать вид, что это целиком и полностью его заслуга.
Вы можете найти источник нежных чувств там, где никак не ожидали оный обнаружить. Исследуйте это странное явление — оно, безусловно, стоит внимания.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Рак
Сегодня вам с вашим любимым человеком стоит совместно позаботиться о каком-нибудь маленьком и беззащитном существе, которое очень будет нуждаться в вашей опеке. Таким образом, вы станете еще ближе и роднее друг другу, а это существо станет еще одним связующим звеном между вами.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Лев
Не стесняйтесь говорить откровенно. Вашу открытость оценят. Если же вдруг окажется, что вы наговорили лишнего, потом сможете как-нибудь оправдаться, в конце концов — скажете, что пошутили, а вас не так поняли.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Дева
Будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками - их нрав нынче крайне непредсказуем! Не гладьте против шерсти и выводите вовремя на прогулку – иначе, не ровен час, их зубы вопьются вам в мягкое место, и ваш любимый зверёк уже не будет столь желанным членом вашей семьи.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Весы
Сегодня вам достаточно трудно будет быть справедливым по отношению к вашему любимому человеку. Однако вам все же придется очень постараться таковым быть, иначе ваша пристрастность, излишняя строгость или лояльность могут навредить вашим отношениям.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Скорпион
В этот день вашему любимому человеку очень нужна будет ваша моральная поддержка. Не нужно будет ни слов утешения, ни подробных расспросов о причинах душевной неустроенности, ни чего-нибудь подобного в том же духе. Просто будьте рядом и всем своим видом давайте понять ему, что вам не все равно.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Стрелец
Вашему любимому человеку можно позавидовать, ибо вы его сегодня будете понимать с полуслова и полувзгляда. Почаще бы вам такое взаимопонимание. Как известно, когда доктор сыт, то и больному легче: ваша половинка будет счастлива, а значит, и вам кусочек этого счастья перепадет.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Козерог
Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений – и почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все просто останется так, как было до того, просто добавятся некоторые новые краски.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Водолей
Девочки (и мальчики), вам сегодня не советуем покупать чересчур много пищевых добавок и продуктов, внешний вид которых невольно заставляет усомниться в их съедобности. Ваш организм в этот день особенно чувствителен, а если вы накормите этим домашних, очередь в туалет на неделю вперёд будет обеспечена.
Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что он не может вам помочь в решении той или иной вашей проблемы, даже если его желание будет очень сильным. Постарайтесь утешить его и создать ему хоть какую-то иллюзию возможности помощи.