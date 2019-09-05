Любовный гороскоп на сегодня 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек принесёт вам столько счастья, тепла и радости, что вы и помыслить не могли, что столько может быть в вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.





Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Телец

В этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленого трёхлетнего ребенка, который считает себя самостоятельным, но на самом деле без вас и шага сделать не может. В роли ребёнка будет выступать, естественно, ваш любимый человек. Задач две: не дать ему упасть и сделать вид, что это целиком и полностью его заслуга.

Вы можете найти источник нежных чувств там, где никак не ожидали оный обнаружить. Исследуйте это странное явление — оно, безусловно, стоит внимания.Сегодня вам с вашим любимым человеком стоит совместно позаботиться о каком-нибудь маленьком и беззащитном существе, которое очень будет нуждаться в вашей опеке. Таким образом, вы станете еще ближе и роднее друг другу, а это существо станет еще одним связующим звеном между вами.Не стесняйтесь говорить откровенно. Вашу открытость оценят. Если же вдруг окажется, что вы наговорили лишнего, потом сможете как-нибудь оправдаться, в конце концов — скажете, что пошутили, а вас не так поняли.Будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками - их нрав нынче крайне непредсказуем! Не гладьте против шерсти и выводите вовремя на прогулку – иначе, не ровен час, их зубы вопьются вам в мягкое место, и ваш любимый зверёк уже не будет столь желанным членом вашей семьи.Сегодня вам достаточно трудно будет быть справедливым по отношению к вашему любимому человеку. Однако вам все же придется очень постараться таковым быть, иначе ваша пристрастность, излишняя строгость или лояльность могут навредить вашим отношениям.В этот день вашему любимому человеку очень нужна будет ваша моральная поддержка. Не нужно будет ни слов утешения, ни подробных расспросов о причинах душевной неустроенности, ни чего-нибудь подобного в том же духе. Просто будьте рядом и всем своим видом давайте понять ему, что вам не все равно.Вашему любимому человеку можно позавидовать, ибо вы его сегодня будете понимать с полуслова и полувзгляда. Почаще бы вам такое взаимопонимание. Как известно, когда доктор сыт, то и больному легче: ваша половинка будет счастлива, а значит, и вам кусочек этого счастья перепадет.Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений – и почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все просто останется так, как было до того, просто добавятся некоторые новые краски.

Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Водолей

Девочки (и мальчики), вам сегодня не советуем покупать чересчур много пищевых добавок и продуктов, внешний вид которых невольно заставляет усомниться в их съедобности. Ваш организм в этот день особенно чувствителен, а если вы накормите этим домашних, очередь в туалет на неделю вперёд будет обеспечена.



Любовный гороскоп на 5 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что он не может вам помочь в решении той или иной вашей проблемы, даже если его желание будет очень сильным. Постарайтесь утешить его и создать ему хоть какую-то иллюзию возможности помощи.