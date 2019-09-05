Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 5 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 05.09.2019 - 6-7 лунный день.

Луна в знаке зодиака 05.09.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 5 сентября 2019 Овен

Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?

Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.Сегодняшний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы - вас никто не сможет побеспокоить.На ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников, и заканчивая случайными знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарайтесь это сделать тактично.Сегодня не стоит придумывать что-то экстраординарное и особенное. Просто наслаждайтесь свободным днём. А как всё сложится - решать вам! Что бы вы ни задумали, всё произойдёт именно так, как вам больше всего этого бы хотелось. Вечером неплохо было бы сделать упражнения на свежем воздухе.В этот день звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя.Сегодня звезды рекомендуют вам провести день в максимально возможном уединении. Пусть ни друзья, ни коллеги, ни близкие люди не отвлекают вас от раздумий. Если вам при этом удастся подумать о делах — тем лучше для вас. Но перенапрягать мозг не стоит — бестолку.Сегодня звезды категорически запрещают вам думать о работе. Вряд ли эти мысли согреют вас, к тому же подобное занятие наверняка отвлечет вас от более важного дела.Сегодня вам предстоит решить важный рабочий вопрос, причем, скорее всего, на расстоянии, причем немалом, благо телефон и Интернет станут вашими надежными помощниками. Однако и они имеют неприятное свойство подводить в самый неудобный момент. Попробуйте это предусмотреть.

Гороскоп на 5 сентября 2019 Водолей

Сегодня хороший день для построения долгосрочных планов на будущее. Вы, словно ясновидящий, сможете так продумать всё на несколько шагов вперед, что ваши ожидания не только сбудутся, но и приятно удивят окружающих своими реалистичностью и правдоподобием.



Гороскоп на 5 сентября 2019 Рыбы

Сегодня кому-то особо деятельному позарез понадобится ваша помощь. Отвертеться не удастся — ссылки на то, что в выходные люди должны отдыхать ни на кого впечатления не произведут. Придется трудиться, ничего не поделаешь.