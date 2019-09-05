Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 5 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 05.09.2019 - 6-7 лунный день.
Луна в знаке зодиака 05.09.2019 - Луна в Стрельце.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Овен
Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?
Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Близнецы
Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Рак
Сегодняшний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы - вас никто не сможет побеспокоить.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Лев
На ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников, и заканчивая случайными знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарайтесь это сделать тактично.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Дева
Сегодня не стоит придумывать что-то экстраординарное и особенное. Просто наслаждайтесь свободным днём. А как всё сложится - решать вам! Что бы вы ни задумали, всё произойдёт именно так, как вам больше всего этого бы хотелось. Вечером неплохо было бы сделать упражнения на свежем воздухе.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Весы
В этот день звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют вам провести день в максимально возможном уединении. Пусть ни друзья, ни коллеги, ни близкие люди не отвлекают вас от раздумий. Если вам при этом удастся подумать о делах — тем лучше для вас. Но перенапрягать мозг не стоит — бестолку.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Стрелец
Сегодня звезды категорически запрещают вам думать о работе. Вряд ли эти мысли согреют вас, к тому же подобное занятие наверняка отвлечет вас от более важного дела.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Козерог
Сегодня вам предстоит решить важный рабочий вопрос, причем, скорее всего, на расстоянии, причем немалом, благо телефон и Интернет станут вашими надежными помощниками. Однако и они имеют неприятное свойство подводить в самый неудобный момент. Попробуйте это предусмотреть.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Водолей
Сегодня хороший день для построения долгосрочных планов на будущее. Вы, словно ясновидящий, сможете так продумать всё на несколько шагов вперед, что ваши ожидания не только сбудутся, но и приятно удивят окружающих своими реалистичностью и правдоподобием.
Гороскоп на 5 сентября 2019 Рыбы
Сегодня кому-то особо деятельному позарез понадобится ваша помощь. Отвертеться не удастся — ссылки на то, что в выходные люди должны отдыхать ни на кого впечатления не произведут. Придется трудиться, ничего не поделаешь.