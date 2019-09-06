Любовный гороскоп на сегодня 6 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 сентября 2019 Овен

В этот день вы поймёте, что те привычки, которые вас раздражали некогда в вашем любимом человеке, не вызывают в вас больше отрицательных чувств. Напротив, они вас умиляют как в его исполнении, так и в исполнении других людей. Вы и этих других готовы полюбить за то, что они чем-то похожи на вашу половинку...





Любовный гороскоп на 6 сентября 2019 Телец

День сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте во всем со всеми соглашаться. Вот они удивятся!

Сегодня расположение звёзд, отвечающих за судьбу Дев, благоприятствует занятию садоводством и цветоводством. Но это еще не все - в вас могут неожиданно (или вполне ожидаемо) проснуться исключительные организаторские способности. Так что с цветочками возиться, похоже, придется всему вашему семейству.Очевидно, в этот день вашего партнёра что-то так сильно расстроит, что вы впервые за долгое время можете увидеть его слёзы. И это наверняка произведёт на вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите, говорите, говорите... Ничто не успокаивает лучше слов. Только ни в коем случае голос не повышайте.Сегодня стоит как можно больше времени уделить вашему любимому человеку. Ему просто необходимы будут ваши внимание, ласка и забота. Придётся вам побыть добрым родителем, Ангелом-Хранителем и плакательной жилеткой в едином лице. Растроение личности – это, оказывается, не так страшно…Сегодняшний день может принести неплохую педагогическую практику. Уж очень он будет благоприятен для передачи знаний подрастающему поколению. Особенно - для обучения детей иностранным языкам. Только не переусердствуйте, не стоит впихивать в их головы сразу все, что знаете сами, иначе вы рискуете потерять с ними взаимопонимание.Сегодня вам совершенно не захочется признавать вещи очевидные, ибо они будут не совсем приятны для вас. Постарайтесь, однако, сделать всё возможное для того, чтобы не закрывать глаза на истинное положение вещей, иначе оно может значительно ухудшиться. Особенно это касается ваших отношений с вашим любимым человеком.Сегодня ваш любимый человек всеми силами будет стараться отвлечь вас от какого-то важного дела, которому вы захотите себя посвятить целиком и полностью. Поэтому либо вам придётся терпеть его периодические выходки, либо сразу подробно и доходчиво объяснить, почему вам такое положение вещей не нравится категорически.Сегодня вы вполне можете обнаружить, что ваши представления о любви совершенно не совпадают с представлениями о ней же вашего любимого человека. Постарайтесь как можно быстрее прийти к среднему арифметическому в ваших суждениях, иначе конфликтов в будущем не избежать.Нынче вам рекомендуется найти себе более полезное для здоровья занятие, нежели просмотр телепрограмм. Неплохим выбором был бы недлинный поход — но вам вряд ли удастся уговорить хоть кого-нибудь составить вам компанию. Исключения возможны, если только любовь вашей половинки к вам безгранична.

Любовный гороскоп на 6 сентября 2019 Водолей

Сегодня вам придется сказать вашему любимому человеку о чем-то не особенно радостном и приятном, что, естественно, не сможет порадовать вашего любимого человека, а, напротив, может довести его до слез и нервного срыва. Постарайтесь сделать это максимально мягко и тактично.



Любовный гороскоп на 6 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вам может показаться, что отношения с вашим любимым человеком выжали из вас все соки, сделали вас слабым, немощным и неспособным радоваться красотам этого мира. Может быть, стоит как-то пресечь это безобразие?