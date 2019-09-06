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Гороскоп на 6 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 06.09.19
Просмотров: 62
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 6 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 6 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 6 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 06.09.2019 - 7-8 лунный день.
Луна в знаке зодиака 06.09.2019 - Луна в Стрельце.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Овен
Ради неких гипотетических выгод в будущем нынче придется отложить в сторону ваши прямые обязанности. Вполне возможно, что именно так и следует поступить, однако сегодня ни вам, ни тем, кто рядом с вами, такие действия правильными казаться не будут. Справитесь ли вы с этой дилеммой?

Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 6 сентября 2019 Телец
Нынче будут особенно неплохо удаваться размышления о расширении ассортимента выпускаемой продукции, если ваша деятельность связана с производством, или предоставляемых услуг, если вы работаете в сфере обслуживания. Кое-какие из идей будут вполне удачны.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Близнецы
В этот день лучший способ уладить накаленную ситуацию - это пресечь её на корню. Сегодня для того, чтобы не допустить серьезного скандала и весьма неприятных последствий даже для тех, кто не присутствовал на поле боя, вам необходимо улаживать все спорные моменты, грозящие разразиться настоящим столкновением.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Рак
Если сегодня вы решитесь броситься на чью-либо защиту, подумайте сначала, а что принесёт это в будущем пострадавшей стороне: пользу или, напротив, ситуация только усугубится из-за вашей протекции. Лучше просто выслушайте доверившегося вам человека, а регулировать ситуацию оставьте кому-нибудь другому.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Лев
Сегодня вам не стоит прерываться на то, чтобы решить какие-то рабочие проблемы. Ваш отдых будет течь своим чередом, поэтому обо всем остальном смело можете забыть и вспомнить лишь завтра, когда переступите порог своего кабинета. И ни секундой раньше!

Гороскоп на 6 сентября 2019 Дева
Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Весы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Скорпион
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Стрелец
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Козерог
Возможно вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.

Гороскоп на 6 сентября 2019 Водолей
Вы склонны взваливать на свои плечи ношу гораздо более тяжкую, чем следовало бы. Когда, наконец, наступит долгожданный перекур, подумайте хорошенько, а стоит ли продолжать в том же духе?

Гороскоп на 6 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.

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