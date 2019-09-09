Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Овен

Если вы чувствуете, что наступила пора обновления для ваших отношений, то принимать решения и действовать должны именно вы. Запланируйте со своей второй половинкой поездку на выходные, сходите вместе в кино, найдите занятия, вдохновляющие вас обоих.





Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Телец

Серьезность и вдумчивость - отличные качества, но ваш партнер ожидает от вас спонтанности и не предсказуемости. Задумайтесь о том, что может порадовать вашу вторую половинку, организуйте небольшой праздник, позовите в гости ваших общих друзей.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Близнецы

Неделя подходит для того, чтоб избавиться от всего, что мешает вашим отношениям. Сейчас особо актуальной темой является обновление чувств и переход их в несколько иную фазу развития. Внимательно наблюдайте за реакцией партнера на ваши слова и действия - не исключено, что вы найдете ответы на многие вопросы.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Рак

Неделя наполнена романтической энергетикой. Вы можете притянуть в свою жизнь любимого человека, если вы сейчас одиноки. Для тех, кто состоит в отношениях также отличное время для обновления чувств - признания, слова, знаки внимания от партнера будут особенно яркими и желанными.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Лев

Неделя начнется с насыщенного эмоционального фона. Партнеры могут проявить несговорчивость и настаивать на своем. Проявления силы сейчас не принесут желаемых результатов. Вторая половина недели благоприятна для начала ремонта, реставрации и походов в гости.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Дева

Тема домашнего уюта и основательности будет актуальной уже в начале недели. Вы можете проявить чудеса дипломатии в отношениях с партнером, а можете просто устроить романтических ужин при свечах - эффект будет отличный от обоих мероприятий. вы можете рассчитывать на проявление внимания со стороны противоположного пола.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Весы

В среду есть шанс столкнуться с соперницей, ощутить на себе влияние другой женщины. Решительные действия пока лучше отложить на несколько дней. В отношениях с партнером будьте уступчивыми и мягкими.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Скорпион

Вы можете удивить своего любимого непредсказуемостью и спонтанностью. На этой неделе в отношениях с противоположным полом вам стоит быть яркой и не бояться конкуренции. Возможно необычное знакомство, особенно во время занятий спортом. Подумайте как вы можете внести в вашу любовную жизнь немного экстрима.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Стрелец

Цените то, что у вас сейчас есть, задумывайтесь о совместном будущем с тем, с кем связывают общие эмоции. Сейчас одной силой мысли вы можете добиться многого. Фортуна на этой неделе улыбнется тем, кто не боится мечтать.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Козерог

Новые знакомства могут привести к бурному, но кратковременному роману. Не стоит особо доверять признаниям тех, кто недавно вошел в вашу жизнь. Те, кто уже состоит в отношениях на этой неделе могут услышать предложение руки и сердца. Ближе к выходным можете рассчитывать на небольшой подарок или знак внимания: прогулка, приглашение в кафе или в кино.





Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Водолей

Неделя будет наполнена новостями, предчувствиями и событиями. Не вся поступающая к вам информация будет приятной - ваша задача максимально сберечь существующие отношения.



Любовный гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года Рыбы

Повышенная эмоциональность проявится в отношениях со второй половины недели. Не давайте повода для ревности, несмотря на всю свою привлекательность. Сочетание обаяния и сексуальности будет действовать на противоположный пол подобно магниту.