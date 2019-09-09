Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Овна

Грядущая неделя обещает множество достижений в учёбе или финансовых вопросах, если и то, и другое будет иметь хоть незначительную связь с путешествиями. Звёзды рекомендуют выезд на природу, это благоприятно скажется на здоровье.





Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Тельца

Вы будете участником морально сложного разговора, но реакция собеседника окажется куда приятней, чем можно было ожидать. К вам вернётся вера в людей и доброту, а грядущие выходные смогут наложить очень яркий отпечаток на прежнюю серость окружения. Впоследствии эти дни станут приятной отдушиной в ваших воспоминаниях.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Близнецов

Встречи постарайтесь организовать дома, либо в ресторанах, но никак не на улице. Прогулка принесёт пользу лишь сама по себе, без сопутствующих дел. В начале и конце недели позвоните близким: они нуждаются в вашем внимании. Выходные прибавят вам мотивации для решительных действий.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Рака

Первые три дня сулят успех в любых финансовых вопросах. Все ваши траты окупятся, приобретения будут радовать, да и шанс выиграть в лотерею у вас чрезвычайно велик. С четверга забудьте на время о деньгах и сосредоточьтесь на общении. Кое-кто давно хочет вам рассказать нечто интересное. Возможна встреча с давно позабытым знакомым. Выходные благоприятны для романтических приключений.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Льва

Представители знака встретят начало недели со странным желанием побыть в одиночестве. Стоит прислушаться к этому позыву, привести в порядок мысли, стратегически взглянуть в будущее. Это состояние продлится недолго. Уже через пару дней вы ощутите потребность в общении и приметесь искать собеседников. Поиски увенчаются успехом, так что к концу недели вы подойдёте эмоционально удовлетворённым, исполненным гармонии.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Девы

Звёзды обещают успех в любой сфере деятельности. Самореализация — ваша основная потребность на предстоящей неделе. Разобравшись с ней, можете расслабиться и переключиться на общение с близкими — как раз вовремя, чтобы по вам успели соскучиться. В выходные ждите важного звонка, связанного с финансовыми вопросами.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Весов

Какая-то мелочь привлечёт ваше внимание и спровоцирует новый порыв стремиться и достигать. Вероятно, вы найдёте массу свежих решений для старых проблем. И не обращайте внимания на критиков. Да вам и некогда обращать: вы будете опьянены своим успехом и горды результатами.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Скорпиона

Вы оставите все текущие дела, не столь значимые, и приметесь помогать окружающим. Кто-то ограничится тем, что поможет ребёнку с математикой, другой даст совет близкому другу, третий поухаживает за бездомным животным. В конце недели обратите внимание на своё здоровье: займитесь укреплением иммунитета, водными процедурами, физическими упражнениями — это принесёт огромную пользу.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Стрелеца

На этой неделе вам удастся добиться многого – главное быть целеустремленным и двигаться к своей цели. Удача обязательно придет к вам! В конце недели звезды советуют отказаться от посещения шумных вечеринок и встреч.



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Козерога

Постарайтесь на этой неделе быть осторожными и не создавать себе массу проблем. Не берите на себя много обязательств. Разумнее оценивайте свои возможности. В конце недели постарайтесь как можно больше времени уделить своей второй половинке.





Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Водолея

Любовь и романтика - вот чем будут заняты ваши мысли. С большой вероятностью любимый человек озвучит свои серьезные намерения, но готовы ли вы к переходу на новый этап отношений?



Гороскоп на неделю с 9 сентября по 15 сентября 2019 года для Рыб

Если ваш отпуск приходится на данный период, не сомневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени проводить на свежем воздухе.