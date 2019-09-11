Любовный гороскоп на сегодня 11 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 сентября 2019 Овен

Сегодня вам придётся проявить жизненную мудрость и продемонстрировать окружающим, насколько богат ваш жизненный опыт. А им действительно стоит гордиться и, более того, использовать по назначению в отношениях с вашим любимым человеком. Вам он пригодится.





Любовный гороскоп на 11 сентября 2019 Телец

Сегодня подходящий день для того, чтобы капитально поссориться. Можно раз и навсегда, можно для профилактики, а можно и просто так – чтобы пар выпустить. Главное, чтобы ваш любимый человек чётко понимал цель подобных действий, иначе эффект может превзойти все ваши ожидания. Или отсутствовать вовсе.

В этот день вашему любимому человеку будет казаться, что вы его за что-то недолюбливаете. Постарайтесь доказать ему обратное всеми возможными и невозможными способами, докажите ему, что он не прав, и он любим вами как никто другой. Это по силам вам и только вам.Сегодня вашему любимому человеку почему-то будет довольно трудно понять, чего именно вы от него хотите, поэтому придется все ему объяснять не по одному разу и даже не по два. Что ж, терпение и труд все перетрут, и ваши старания окупятся сторицей. Вот только каким именно образом – пока не очень понятно.В этот день вам очень захочется обижаться на вашего любимого человека за каждое сказанное им слово. Увы, ничего с этим сделать будет нельзя, разве что уговорить себя не устраивать скандалов, а просто подождать до завтра, когда все эмоции улягутся и уйдут в прошлое.Устройте вечеринку! Соберите всех ваших общих друзей и съездите куда-нибудь на пикник. Или зайдите в кафе. Или просто погуляйте по улицам вашего замечательного города. Все вместе, громко и весело. Это же так здорово, когда вы точно знаете, что вас окружает множество замечательных людей!Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.Не заводите сегодня новых знакомств! Иначе проблемы со старыми неизбежны. В вашей половинке сегодня проснется жуткий ревнивец, и вас будут обвинять в неравнодушии даже к совершенно не обаятельному фонарному столбу. Придется целый день демонстрировать чудеса феноменальной верности.Сегодня вашему любимому человеку придется довольно непросто, и вы единственное существо в мире, которое будет способно облегчить ему муки совести и всякие другие, которые будут мешать ему жить спокойно. Постарайтесь быть максимально внимательным и аккуратным.В этот день вам дадут некий довольно ценный совет касательно вашей личной жизни, и вам придется воплощать его в жизнь, потому что иначе советодатель может и обидеться. Поэтому даже если вы не считаете сказанное вам верным, сделайте хотя бы вид, что восхищены.

Любовный гороскоп на 11 сентября 2019 Водолей

Сегодня звезды рекомендуют вам побыстрее расквитаться со всеми вашими неотложными делами и посвятить день или вечер вашему любимому человеку. целиком и полностью, не отвлекаясь на деловые звонки, уроки, бумаги и общение с коллегами и партнерами. Почувствуйте себя свободным!



Любовный гороскоп на 11 сентября 2019 Рыбы

Вставайте, Граф! Вас ждут великие дела! Воистину этот день будет для вас судьбоносным, решающим и определяющим во многих сферах жизни, в том числе и любовной. Другое дело, что мимо неожиданного, но такого полезного поворота вы нечаянно можете проскочить. Лучше этого не делать: потом жалеть будете. Да и ваш любимый человек (возможно, несостоявшийся) тоже.