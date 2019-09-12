Любовный гороскоп на сегодня 12 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 12 сентября 2019 Овен

Проведите совместный вечер за рисованием. Даже если рисовать не умеете. Просто возьмите много-много красок и фломастеров, огромный лист бумаги – и нарисуйте свою любовь. Чем ярче, необычнее, интереснее она получится – тем лучше. Не забудьте потом купить рамочку для совместного шедевра.





Любовный гороскоп на 12 сентября 2019 Телец

Сегодня вы почувствуете себя очень сильным, могущественным и опытным, а вашего любимого человека, напротив, маленьким, слабым и беззащитным. А значит, вам придётся окружить его лаской и заботой, охранять его душевный покой и отгонять всех, кто на этот покой покусится.

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в то, что он вам действительно нужен, важен и интересен. Напротив. Его будут терзать невесёлые мысли на совершенно противоположную тему. Постарайтесь сделать все возможное для их ликвидации, в противном случае, ваши отношения могут ухудшиться.Сегодня вам придётся на время отвлечься от ваших повседневных забот, ибо личная жизнь потребует множество времени и сил, и ни на что другое их может просто не остаться. Увы, работа и жизнь общественная несколько пострадают, но иногда ими можно и пожертвовать.Не волнуйтесь так. Все то, за что вы так переживаете и что должно сегодня произойти в вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде. Главное, ведите себя адекватно и постарайтесь учитывать меняющуюся обстановку. Звезды в этот день на вашей стороне, а значит, все получится!В этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор в независимости от того, насколько вы к этому готовы морально и физически. Поэтому если вы почувствуете, что философский вечер вам не выдержать, признайтесь в этом сразу и без обиняков.Важную роль нынче будет играть музыка. Если вам недостает той, что звучит в вашей душе, включите ее снаружи. Правильный выбор обеспечит вам успех сегодня вечером.Сегодня вам стоит оберегать вашего любимого человека ото всех бед и напастей, которые могут с ним приключиться, а вероятность таковых событий довольно велика. Впрочем, храбрости вам не занимать, поэтому вы можете спасти и не одного близкого вам человека, благо это не понадобится.Если ваш супруг с утра до вечера дымит как паровоз, и вам надоел постоянный запах табачного дыма в квартире, звёзды советуют сегодня начать принимать активные меры! Действуйте как кнутом, так и пряником. За отказ от пагубной привычки пообещайте ему что-нибудь такое, о чём он мечтает уже давно.Вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к вашей личной жизни, будут настолько оригинальными, что вашим близким иногда будет даже становиться страшно. Впрочем, он вполне может посмотреть на вас – и стать таким же...

Любовный гороскоп на 12 сентября 2019 Водолей

А не спеть ли вам песню о любви? В том случае, если петь вы умеете. Посвятите любимому человеку серенаду, выразите в рифмованных строках под музыку всё то, что вы к нему испытываете. А если так получилось, что со слухом или голосом вы не дружите - можете просто заказать его любимую песню на радио.



Любовный гороскоп на 12 сентября 2019 Рыбы

В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам кажется. Проблема существует, скорее, не на самом деле, а исключительно в вашем воображении. И в воображении вашего любимого человека, куда уж без него. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем здраво: все же хорошо!