Гороскоп на 12 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 12 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.09.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.09.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 12 сентября 2019 Овен

Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?

Сегодня вам предстоит выбрать, как поступить: по совести или с выгодой для себя. Для вас это окажется весьма трудным вопросом, и никто, кроме вас, не сможет помочь вам разобраться в сложившейся ситуации и подсказать верное решение. Поступите так, чтобы потом сохранить душевное спокойствие.Сегодня в первой половине дня вы, скорее всего, потратите всё своё время на устранение допущенной ранее ошибки. Но как только вы разберетесь с неурядицами, сможете немного расслабиться, ведь дальнейший день не предвещает ничего неожиданного и внезапного.Сегодня самая актуальная проблема, на которой вам следовало бы сконцентрироваться, это не сумма вашей зарплаты и не столкновения с завистниками на службе, а ваше драгоценное здоровье. Когда в последний раз вы им занимались? Попробуйте несколько разрядить нервную атмосферу, в которой вы работаете.В этот день вам стоит вести себя подчеркнуто вежливо и предупредительно, особенно во время выяснения вопросов, касающихся непосредственно ваших отношений с вашим начальством. Оно не потерпит каких бы то ни было фривольностей и может сурово за них покарать, а вам это ни к чему.Не изобретайте велосипед, когда будете искать необычный выход из запутанной деловой ситуации: все возможные пути решения уже были открыты до вас, а если сейчас время не терпит, воспользуйтесь советом более опытного коллеги, а о своём варианте урегулирования проблем подумаете потом, на досуге.Пора уже прекратить делать из мухи слона. Ваше положение значительно благоприятнее, чем у 90 процентов населения земного шара. Не верите? Где-то была статистика, поищите. Это отвлечет вас от тяжких дум.Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.

Гороскоп на 12 сентября 2019 Водолей

Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.



Гороскоп на 12 сентября 2019 Рыбы

Если сегодня вы подпишете договор на крупную сумму, могут возникнуть серьёзные проблемы. Перед тем, как будет поставлена подпись на всех документах, очень внимательно и на всех уровнях проверьте, столь ли надежны ваши партнеры, как вы думаете. Лучше перебрать с подозрительностью, чем недобрать с осторожностью.