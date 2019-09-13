Любовный гороскоп на сегодня 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущён и удивлён. Впрочем, это позитивные ощущения, которые стоит удерживать и всячески поощрять, поэтому звёзды рекомендуют повторить сегодняшние действия еще не раз и не два.





Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Телец

Если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.

Сегодня вы еще раз убедитесь в том, что мир тесен. Вполне возможно, в этот день выяснится, что два ваших любимых человека давно знакомы между собой или что вы вот уже несколько лет работаете с вашей первой любовью в соседних кабинетах. Извлечете вы из этого обстоятельства пользу или нет — зависит только от вас.Помните, как вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и вашу нынешнюю любовь познакомить. На волне хорошего настроения и ностальгии очень удачное знакомство может получиться.Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.Сегодня велика вероятность влюбиться в человека гораздо старше вас. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив за собой лишь след восхищения и желания быть лучше, а может, все окажется не так просто и даже взаимно. В любом случае, попробовать стоит.Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.Сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно: вы и не думали, что вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь всё это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, что вы его больше не любите и он вам больше не интересен. Поэтому вы можете вести себя как угодно, ибо ваши действия не будут истрактованы как попытка прекратить отношения, свести их на нет.Посвятите вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение. Или пьесу. Или подвиг на худой конец – убейте дракона или посуду помойте. В общем, любое безумство, даже самое благоразумное, во имя любви будет во благо вашим романтическим отношениям.

Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Водолей

В этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, он будет стараться избегать вашего общества, дабы не навлечь на себя ваш праведный гнев. И его, пожалуй, можно понять, так что обижаться на него не стоит.



Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вы обнаружите, что ваш любимый человек к той или иной проблеме относится куда серьёзнее, чем вы, поэтому у вас могут возникнуть некоторые взаимонепонимания на этой почве. Постарайтесь разобраться в причинах подобного его отношения к жизни и что-то с этим сделать.