Любовный гороскоп на сегодня 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущён и удивлён. Впрочем, это позитивные ощущения, которые стоит удерживать и всячески поощрять, поэтому звёзды рекомендуют повторить сегодняшние действия еще не раз и не два.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Телец
Если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.
Сегодня вы еще раз убедитесь в том, что мир тесен. Вполне возможно, в этот день выяснится, что два ваших любимых человека давно знакомы между собой или что вы вот уже несколько лет работаете с вашей первой любовью в соседних кабинетах. Извлечете вы из этого обстоятельства пользу или нет — зависит только от вас.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Рак
Помните, как вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и вашу нынешнюю любовь познакомить. На волне хорошего настроения и ностальгии очень удачное знакомство может получиться.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Лев
Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Дева
Сегодня велика вероятность влюбиться в человека гораздо старше вас. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив за собой лишь след восхищения и желания быть лучше, а может, все окажется не так просто и даже взаимно. В любом случае, попробовать стоит.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Весы
Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Скорпион
Сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно: вы и не думали, что вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь всё это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, что вы его больше не любите и он вам больше не интересен. Поэтому вы можете вести себя как угодно, ибо ваши действия не будут истрактованы как попытка прекратить отношения, свести их на нет.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Козерог
Посвятите вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение. Или пьесу. Или подвиг на худой конец – убейте дракона или посуду помойте. В общем, любое безумство, даже самое благоразумное, во имя любви будет во благо вашим романтическим отношениям.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Водолей
В этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, он будет стараться избегать вашего общества, дабы не навлечь на себя ваш праведный гнев. И его, пожалуй, можно понять, так что обижаться на него не стоит.
Любовный гороскоп на 13 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вы обнаружите, что ваш любимый человек к той или иной проблеме относится куда серьёзнее, чем вы, поэтому у вас могут возникнуть некоторые взаимонепонимания на этой почве. Постарайтесь разобраться в причинах подобного его отношения к жизни и что-то с этим сделать.