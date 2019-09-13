Гороскоп на 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 13 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.09.2019 - 14-15 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.09.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 13 сентября 2019 Овен

Постарайтесь сегодня не попасть на удочку сиюминутных желаний и не делать незапланированных покупок. Вы быстро разочаруетесь в приобретениях, сделанных в этот день и не будете знать, куда же их пристроить, ведь выкидывать жалко, продать сложно, а самому такое точно не нужно.

Сегодня вашему партнеру захочется каким-то образом проверить вашу состоятельность как делового человека и надежность как сотрудника по бизнесу. Будьте готовы к различного рода ловушкам, хитрым вопросам и подвохам с его стороны и не торопитесь демонстрировать мстительность.Сегодня можно наконец-то забыть про своё уныние и душевные терзания, потому что, начиная с сегодняшнего дня, у вас всё будет складываться как нельзя лучше. Абсолютно всё: прогулки по городу, общение с друзьями будет приносить вам столько положительных эмоций, что и на работе вы будете просто летать!Нынче вас будет отвлекать любой пустяк. Впрочем, если вы займетесь уборкой пустяков из поля зрения, весь день уйдет на это занятие. Ситуация безвыходная — видимо, сделать ничего не удастся, так что можно силы и не тратить.Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше n раз подумать (при n>=2), чем горько плакать над разбитым корытом.Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты - нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.Сегодня звезды рекомендуют вам целиком и полностью сосредоточиться на получении приятных ощущений от рабочего процесса. Они наверняка будут, просто не сразу вы сможете их заметить.В этот день звезды не рекомендуют вам злоупотреблять служебным положением в личных целях, ибо до добра такое злоупотребление явно не доведет. Боле того, у вас могут начаться проблемы с карьерным ростом и комфортным пребыванием на рабочем месте, что совсем неприятно.Сегодня примите к сведению, что вокруг вас не все так доброжелательны, как вы думаете. Предпринимая в этот день какие-либо шаги, полагайтесь на свою интуицию и логику: так вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и проверить, насколько хорошо вы умеете чувствовать ситуацию.

Гороскоп на 13 сентября 2019 Водолей

Вам сегодня придется заниматься очень муторным и неинтересным поручением, которое вгонит вас в плохое настроение. Чтобы как-то развеяться, вечером дома займитесь творческой деятельностью: это поможет вам расслабиться и выместить свои негативные эмоции на чем-то неодушевленном.



Гороскоп на 13 сентября 2019 Рыбы

Сегодня велика вероятность того, что вас повысят по службе или нагрузят дополнительными обязанностями, которые наверняка раньше вас пугали в силу своей сложности и ответственности. Главное, чтобы ввиду этого зарплату тоже прибавили, а со сложностями вы справитесь.