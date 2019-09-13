Гороскоп на 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 13 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 13.09.2019 - 14-15 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.09.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Овен
Постарайтесь сегодня не попасть на удочку сиюминутных желаний и не делать незапланированных покупок. Вы быстро разочаруетесь в приобретениях, сделанных в этот день и не будете знать, куда же их пристроить, ведь выкидывать жалко, продать сложно, а самому такое точно не нужно.
Сегодня вашему партнеру захочется каким-то образом проверить вашу состоятельность как делового человека и надежность как сотрудника по бизнесу. Будьте готовы к различного рода ловушкам, хитрым вопросам и подвохам с его стороны и не торопитесь демонстрировать мстительность.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Близнецы
Сегодня можно наконец-то забыть про своё уныние и душевные терзания, потому что, начиная с сегодняшнего дня, у вас всё будет складываться как нельзя лучше. Абсолютно всё: прогулки по городу, общение с друзьями будет приносить вам столько положительных эмоций, что и на работе вы будете просто летать!
Гороскоп на 13 сентября 2019 Рак
Нынче вас будет отвлекать любой пустяк. Впрочем, если вы займетесь уборкой пустяков из поля зрения, весь день уйдет на это занятие. Ситуация безвыходная — видимо, сделать ничего не удастся, так что можно силы и не тратить.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Лев
Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Дева
Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше n раз подумать (при n>=2), чем горько плакать над разбитым корытом.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Весы
Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты - нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют вам целиком и полностью сосредоточиться на получении приятных ощущений от рабочего процесса. Они наверняка будут, просто не сразу вы сможете их заметить.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Стрелец
В этот день звезды не рекомендуют вам злоупотреблять служебным положением в личных целях, ибо до добра такое злоупотребление явно не доведет. Боле того, у вас могут начаться проблемы с карьерным ростом и комфортным пребыванием на рабочем месте, что совсем неприятно.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Козерог
Сегодня примите к сведению, что вокруг вас не все так доброжелательны, как вы думаете. Предпринимая в этот день какие-либо шаги, полагайтесь на свою интуицию и логику: так вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и проверить, насколько хорошо вы умеете чувствовать ситуацию.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Водолей
Вам сегодня придется заниматься очень муторным и неинтересным поручением, которое вгонит вас в плохое настроение. Чтобы как-то развеяться, вечером дома займитесь творческой деятельностью: это поможет вам расслабиться и выместить свои негативные эмоции на чем-то неодушевленном.
Гороскоп на 13 сентября 2019 Рыбы
Сегодня велика вероятность того, что вас повысят по службе или нагрузят дополнительными обязанностями, которые наверняка раньше вас пугали в силу своей сложности и ответственности. Главное, чтобы ввиду этого зарплату тоже прибавили, а со сложностями вы справитесь.