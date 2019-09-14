Любовный гороскоп на сегодня 14 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 сентября 2019 Овен

Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причём желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом друг друга. И пусть даже возможные осадки не изменят этих планов!





Любовный гороскоп на 14 сентября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку не придется дважды напоминать вам о том, что работа – не волк и в лес не убежит. Вы это замечательно будете помнить и без его помощи. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и ваша работа прониклась этой мыслью – и оказалась не волком.





Сегодня вашему любимому человеку захочется вами покомандовать. Чем он и займется с превеликим удовольствием. Однако если вас такое положение вещей не устраивает, лучше сразу и честно ему об этом сообщить, а то к хорошему привыкают быстро – вот и он привыкнет.Замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего, то есть вашего любимого человека. У него тоже есть своя точка зрения на ваши отношения и то, как они должны развиваться, поэтому прислушайтесь сегодня к тому, что он вам говорит.Хороший день, чтобы организовать себе любимому праздник. Не зовите никого — компания вам для этого понадобится вряд ли. Вам нужно немного времени побыть наедине со своими самыми смелыми мечтами. Соприкосновение с реальностью лучше отложить.Чтобы вы стали еще ближе друг другу, вам необходимо о ком-то заботиться. Вместе. О ребенке, котенке или маленьком кактусе - неважно. Такая совместная забота еще более сблизит вас. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы выбрать или приобрести такой объект коллективной любви.В этот день вы можете сделать множество ложных выводов из поступков интересующего вас лица, каждый из которых вас будет либо чрезмерно радовать, либо так же чрезмерно огорчать. И, заметьте, без каких бы то ни было оснований. Поэтому просто примите все как есть и не мудрствуйте лукаво.Все то, что вы попытаетесь утаить сейчас, станет явным весьма скоро, чем же это грозит вашим семейным отношениям, рассказывать, пожалуй, не нужно. Просто проигнорируйте интерес к своей персоне, и вам не придётся позднее разрываться меж двух огней.Сегодня ваш любимый человек захочет каким-то образом изменить некоторые традиции и устои вашего общения, внеси в них что-то новое, свежее, особенное. Однако вы окажетесь несколько более консервативным человеком, и вам трудно будет перестроиться на новый лад.В этот день у вас появится достойная альтернатива вашему любимому человеку. Не обязательно это будет другой человек. Возможно, вас увлечет какая-то телевизионная передача, работа, новое хобби или телефонный разговор. В любом случае, у вашей половинки будут все основания для того, чтобы вас к этому чему-то серьезно приревновать.









Любовный гороскоп на 14 сентября 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет понять, зачем вы так много сил и энергии отдаете вашим с ним отношениям. Ему будет казаться, что можно обойтись и куда меньшими затратами. Что ж, главное, чтобы это действительно не мешало тому хорошему, что между вами происходит.



Любовный гороскоп на 14 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не понравятся какие-то ваши слова или действия, что незамедлительно приведет к недоразумениям и ссорам, инициатором которых будет, разумеется, он. Чтобы не оказаться пострадавшей стороной, приготовьтесь к тому, что вам придется пойти на множество компромиссов.