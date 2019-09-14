Гороскоп на 14 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 14 сентября 2019 года - полная Луна.
Лунный день сегодня 14.09.2019 - 15-16 лунный день.
Луна в знаке зодиака 14.09.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Овен
Из-за своей неорганизованности и неопрятности вы рискуете оплошать. Наведите порядок на своем рабочем месте, разложите всё по своим местам. Уже лучше! А теперь осталось только забыть на время о разговорах с коллегами и о беспрестанных звонках, и, может быть, вы успеете всё сделать.
Сегодня от того, сколько мест вы успеете посетить, будет зависеть то, как скоро вы сумеете справиться с необходимостью уладить одно важное дело. Ваша оперативность поможет в кратчайшие сроки собрать всю необходимую информацию и документы, чтобы успеть всё сделать вовремя.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Близнецы
Не спешите сегодня делиться вашими непосредственными обязанностями с вашими коллегами. Возможно, такая их инициатива будет замечена начальством, и теперь эти обязанности будут принадлежать им навсегда, причем на вашей и на их зарплате это очень ярко отразится.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Рак
Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Лев
Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Дева
Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Весы
Сегодня вы можете позволить себе пойти на некоторый риск. Есть неплохой шанс, что прибыль покроет потери с лихвой. Однако, следует, все же, быть осмотрительным и не заходить слишком далеко.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Скорпион
Те, кого вы любите, сегодня могут стать абсолютно невыносимыми. Никому другому вы, возможно, не простили бы подобных выходок, но в данном случае даже пообижаться как следует не дадут.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют вам сбежать из офиса чем раньше, тем лучше. Лишь бы неприятностей с начальством из-за этого не возникло, а то ведь всякое может случиться. Иначе за рабочим столом вы, как водится, все пропустите, и узнаете уже от третьих лиц, что не есть хорошо.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Козерог
Сегодня вам придется хотя бы час вашего свободного времени уделить работе. Благо час можно будет не отсиживать от и до, а разделить на несколько пятиминуток или даже трехминуток: как вам будет удобнее. Но лучше все же сомнительные удовольствия не растягивать, а выпить залпом, как горькую микстуру.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Водолей
Если вы сегодня собрались сдавать очень важные документы, постарайтесь отдать их на проверку кому-то более опытному, чем вы. Это поможет вам избежать неприятностей и проблем. Не стоит думать, что единственный человек, кто способен справиться с этим, это вы.
Гороскоп на 14 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вас ожидает важная деловая встреча, на которую вас сначала и не планировали отправлять. Не стоит переживать и в срочном порядке стараться что-то придумать. Как бы вы ни нервничали, всё сложится на удивление удачно и гладко. Только постарайтесь все же поверить в себя.