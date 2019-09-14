Гороскоп на 14 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 14 сентября 2019 года - полная Луна.

Лунный день сегодня 14.09.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.09.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 14 сентября 2019 Овен

Из-за своей неорганизованности и неопрятности вы рискуете оплошать. Наведите порядок на своем рабочем месте, разложите всё по своим местам. Уже лучше! А теперь осталось только забыть на время о разговорах с коллегами и о беспрестанных звонках, и, может быть, вы успеете всё сделать.

Сегодня от того, сколько мест вы успеете посетить, будет зависеть то, как скоро вы сумеете справиться с необходимостью уладить одно важное дело. Ваша оперативность поможет в кратчайшие сроки собрать всю необходимую информацию и документы, чтобы успеть всё сделать вовремя.Не спешите сегодня делиться вашими непосредственными обязанностями с вашими коллегами. Возможно, такая их инициатива будет замечена начальством, и теперь эти обязанности будут принадлежать им навсегда, причем на вашей и на их зарплате это очень ярко отразится.Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.Сегодня вы можете позволить себе пойти на некоторый риск. Есть неплохой шанс, что прибыль покроет потери с лихвой. Однако, следует, все же, быть осмотрительным и не заходить слишком далеко.Те, кого вы любите, сегодня могут стать абсолютно невыносимыми. Никому другому вы, возможно, не простили бы подобных выходок, но в данном случае даже пообижаться как следует не дадут.Сегодня звезды рекомендуют вам сбежать из офиса чем раньше, тем лучше. Лишь бы неприятностей с начальством из-за этого не возникло, а то ведь всякое может случиться. Иначе за рабочим столом вы, как водится, все пропустите, и узнаете уже от третьих лиц, что не есть хорошо.Сегодня вам придется хотя бы час вашего свободного времени уделить работе. Благо час можно будет не отсиживать от и до, а разделить на несколько пятиминуток или даже трехминуток: как вам будет удобнее. Но лучше все же сомнительные удовольствия не растягивать, а выпить залпом, как горькую микстуру.









Гороскоп на 14 сентября 2019 Водолей

Если вы сегодня собрались сдавать очень важные документы, постарайтесь отдать их на проверку кому-то более опытному, чем вы. Это поможет вам избежать неприятностей и проблем. Не стоит думать, что единственный человек, кто способен справиться с этим, это вы.



Гороскоп на 14 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вас ожидает важная деловая встреча, на которую вас сначала и не планировали отправлять. Не стоит переживать и в срочном порядке стараться что-то придумать. Как бы вы ни нервничали, всё сложится на удивление удачно и гладко. Только постарайтесь все же поверить в себя.