Любовный гороскоп на сегодня 15 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 сентября 2019 Овен

В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.





Любовный гороскоп на 15 сентября 2019 Телец

Ваш любимый человек сегодня будет на редкость вспыльчив, поэтому звезды советуют лишний раз ему не перечить, дабы не будить в нем зверя. Даже если вы не боитесь хомячков. Вам не трудно хотя бы один день сделать вид, что вы целиком и полностью потакаете его прихотям, а проблем между вами от этого значительно поубавится.





В этот день вашему любимому человеку придется лечить вас от душевных ран эликсиром любви и пилюлями шуток. Скорее всего, подобные действия довольно быстро и эффективно вам помогут, а если нет – придется применить крайнюю меру – лечение одиночеством.Сегодня работа будет активно препятствовать вашей личной жизни. Настолько активно, что ваш любимый человек даже начнет подумывать о том, что же вам важнее. Постарайтесь объяснить ему, что важнее все же он, а с работой вы постараетесь разобраться как можно быстрее.Если у вас дома с вашей лёгкой руки поселился нильский крокодильчик или небольшая змейка длиною в два метра, то именно в этот день они могут проявить лёгкое беспокойство, высовывая из клетки свои милые добродушные мордочки. Но сегодня, спешим вас обрадовать, вам ничто не грозит - они просто хотят немного внимания с вашей стороны! Дети, кстати, захотят того же.Сегодня вашему любимому человеку непросто будет убедить себя в том, что все его поступки правильны и ведут к вашему совместному счастливому будущему, а не уводят от него в сторону. Если вы искренне верите в то, что он ни в чём не ошибается, не бойтесь ему об этом честно сказать.Вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день. И если они не сбудутся (а звезды не исключают такой возможности), разочарования вам не избежать. К счастью, рядом с вами есть близкий и родной человек, который вас поймет и утешит. Впрочем, и на это надеяться не стоит: Так, на всякий случай.Ваша половинка настолько замучила вас своими придирками, замечаниями и советами, что вы боитесь предпринять вообще хоть что-нибудь. Будьте смелее! В конце концов, ваша жизнь – это только ваша жизнь, а ваш любимый человек – всего лишь ее часть. Ваше мнение – самое правильное.Как же вам хочется наконец-то высказать всё, что у вас наболело! Но вы смотрите в младенчески невинные глаза вашей половинки и понимаете, что у вас язык не повернётся сказать и десятой доли тех совершенно справедливых гадостей, которые вы приготовили. Не смотрите на неё – и все же скажите.Вашей паре все завидуют! Все хотят походить на вас! И только вы знаете, что завидовать-то, собственно говоря, и нечему. Тут сочувствовать во многом надо. Постарайтесь как-то донести эту информацию до общественности, если вам претит ложное восхищение вашей парой. Или наслаждайтесь этим восхищением, попробуйте поверить в то, что у вас и впрямь все хорошо.

Любовный гороскоп на 15 сентября 2019 Водолей

Сегодня между вами встанет третий лишний. Возможно, это будет будущий или потенциальный поклонник вашей половинки. А может, и призрак из вашего прошлого или настоящего. Будьте с ним решительны, и если он мешает вам, без всякого стеснения гоните его поганой метлой. Пусть возвращается туда, откуда пришел.



Любовный гороскоп на 15 сентября 2019 Рыбы

Любит? Не любит? От ваших рук сегодня пострадает не одна ромашка. И даже не две. Перестаньте мучить несчастные цветы! Отвлекитесь на что-нибудь другое. Книжку любимую почитайте, фильм хороший посмотрите. А ответ придет сам собой.