Любовный гороскоп на сегодня 16 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 сентября 2019 Овен

Сегодня благоприятен будет совместный интеллектуальный труд. Можно поразгадывать кроссворды, посмотреть телевикторину или порешать задачки по математике за тот класс, за который вы ещё математику помните. В общем, дайте вашим мозгам пищи! Одной на двоих.





Любовный гороскоп на 16 сентября 2019 Телец

Поторопитесь! У вас гораздо меньше времени, чем вам могло бы это показаться. Ваше счастье вот-вот отойдет с перрона в неизвестном вам направлении, и вам надо любыми силами задержать его здесь, не дать ему ускользнуть. У вас еще может все получиться... Надо только очень захотеть.





Сегодня у вас не будет хватать времени на семью, личную жизнь и всё, что касается вашего душевного здоровья и равновесия. Постарайтесь всё же хотя бы несколько часов на это найти, иначе в ближайшее время тратить появившиеся силы будет не на кого.Будьте ближе к природе! Полюбуйтесь вместе с вашим любимым человеком спокойной водой и ясным небом. Или волнами и тучами. Разведите костер или побегайте под дождем (если, конечно, не боитесь побочных эффектов). Это еще больше сблизит вас, укрепит ваши чувства и упрочит ваши отношения.Не обсуждайте ваши личные проблемы во всеуслышание. Сочувствие окружающих не пойдёт вам на пользу, а ваши откровения довольно быстро достигнут ушей того, кому вы бы их излагать не стали. Не говоря уже об опасности того, что по пути они обрастут пугающими подробностями.Сегодняшний день ясно покажет, как дальше будут развиваться ваши отношения. Можно провести аналогию с известной приметой "как Новый Год встретишь, так его и проведёшь". Поэтому постарайтесь сегодня не ссориться, не выяснять отношений, а поддерживать тепло и гармонию.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с какой-то вашей вредной привычкой, поэтому он вовсю будет стараться её игнорировать. Впрочем, получаться у него это будет неважно, и раздражение время от времени всё же будет прорываться.Сегодня вам стоит вспомнить о ваших родственниках или родственниках вашего любимого человека. Позвоните им, а лучше - придите в гости, чтобы провести в их приятном обществе весь вечер. Вы с вашей половинкой согреетесь их теплом - и между вами всё тоже станет куда теплее.Сегодня ваш любимый человек будет говорить вам парадоксальные вещи. Причём по большей части о себе. Возможно, на 90% подобное его поведение будет продиктовано тем, что он захочет вас шокировать, поразить, удивить, обратить на себя ваше внимание. Но доля правды в его словах всё же будет...Приглядитесь сегодня к бывшей пассии вашего лучшего друга. Может быть, она стоит того, чтобы стать вашей будущей? Именно в этот день у вас есть все шансы на то, чтобы если не добиться этого, то хотя бы максимально к этому приблизиться. Главное, чтобы это вашим отношениям с другом не помешало.

Любовный гороскоп на 16 сентября 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Вам и самому будет очень этого хотеться, поэтому отказываться от перспектив столь радужных никакого резона у вас не будет, даже не ищите.



Любовный гороскоп на 16 сентября 2019 Рыбы

Не забывайте сегодня искренне и открыто благодарить вашего любимого человека за все то хорошее, что он для вас сделал, а сделал он немало. Пусть сегодня он почувствует, что он действительно нужен вам и вам нужно все то, что он для вас делает. Тогда вам еще очень долго будет вместе хорошо...