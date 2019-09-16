Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Овна

Ваши доходы в ближайшее время будут зависеть исключительно от вашей трудоспособности. И еще. Наконец-то настал идеальный момент: осуществите давнюю мечту и заведите себе четвероногого друга.





Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Тельца

В семье вас окружат вниманием и заботой. Это даст сил задуматься о повышении квалификации. Начальство оценит ваше стремление к самообразованию. Не исключено денежное поощрение.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Близнецов

Кто-то из близких друзей окажется перед непростым выбором, и вам придется взять на себя роль психотерапевта. Эти беседы по душам отнимут немало времени и сил. Но зачем же еще нужны друзья?



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Рака

Ваш романтический настрой, как магнит, будет притягивать к вам новых поклонников. Главное, чтобы вы сами не ошиблись в выборе и обратили своё внимание не на того, кто будет говорить вам красивые слова, а на того, кто с сочувствием и пониманием отнесётся к вашим проблемам. Одним словом, не спешите с выводами, чтобы потом ни о чём не пожалеть.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Льва

Начало недели предвещает вам проблемы в любовных отношениях. Возможно, у вашего партнёра просто не будет настроения с вами видеться, и это очень огорчит вас. Но если вы проявите терпение и не будете устраивать любимому человеку бурных сцен, то во второй половине недели его вновь потянет к вам, и он обязательно пригласит вас на свидание.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Девы

На ваши любовные отношения будет сильно влиять настроение вашего любимого человека. Если ваш партнёр будет на позитиве, вы легко сможете найти с ним общий язык. Если же ваш любимый человек будет не в настроении, запаситесь терпением и будьте готовы поддержать его морально, если вам покажется, что он нуждается в вашей поддержке.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Весов

Если вы не уверены в своих чувствах, значит, вам следует пока что воздержаться от принятия судьбоносных решений. Позвольте событиям развиваться своим чередом - и тогда со временем вы сможете понять, страсть это, или всё-таки настоящая любовь. Для романтических знакомств эта неделя - не самое лучшее время. Вы не будете настроены на новые отношения.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Скорпиона

Это не совсем благоприятный период для работы в коллективе и обсуждения проблем в дружеском кругу. Гороскоп рекомендует Вам сейчас не принимать ответственных решений. Удачное время для Вас наступает только с четверга.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Стрельца

На этой неделе вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Активность на работе должна быть направлена в конструктивное русло. Не стоит ввязываться в споры и привлекать к себе ненужное внимание. Среда и четверг потребуют от вас большого усердия и терпения, поставленных задач в эти дни будет особенно много, поэтому выберите самые важные и постарайтесь выполнить их в первую очередь.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Козерога

Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя. Запишитесь на танцы или займитесь акварелью. Начните ремонт или придумайте дизайн нового платья. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не все свои возможности. В пятницу желательно снизить до минимума нагрузку и по возможности выкроить себе время на отдых.





Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Водолея

При умелом сочетании оптимизма и гибкости на нынешней неделе вы сможете умело привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш профессиональный успех обеспечит вам достойное вознаграждение. Не говоря уже о моральном удовлетворении. Займитесь приобретением новых профессиональных навыков и умений. Они вам могут пригодиться в ближайшее время. Дома постарайтесь проявлять сдержанность, иначе можете спровоцировать склоки и скандалы.



Гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года для Рыб

На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдет вам только на пользу. Будьте разумны, сейчас закладывается ваш будущий успех. В середине недели родственники могут заставить вас беспокоиться, но никакой катастрофы не предвидится.