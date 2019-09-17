Любовный гороскоп на сегодня 17 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 сентября 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку будет неприятно рассказывать вам о своих чувствах. Может быть, они настолько интимны, что он не почувствует в себе сил открыться вам целиком и полностью, поэтому не стоит его пытать. Если почувствует в себе силы – всё расскажет сам.





Любовный гороскоп на 17 сентября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будут очень мешать посторонние люди. Они не позволят ему сосредоточиться на своих отношениях с вами, а значит, не будут способствовать его искренности и открытости по отношению к вам. Может быть, их общества можно как-то избежать?..





Благоприятный день для совместных поездок за город. Настолько благоприятный, что ради такой поездки просто необходимо отложить в сторонку все остальные дела. Просто именно сегодня и именно за городом, на природе, произойдет между вами то, что вы так давно ждали. И чего прождали бы еще очень долго, если бы не послушались совета звезд.В этот день вы в очередной раз поймёте, чем мальчики отличаются от девочек. Не в смысле физиологии, а в смысле образа мышления, логики и поведения. Ввиду этих обстоятельств вам будет довольно трудно найти с вашим любимым человеком общий язык. Однако рано или поздно всё же удастся.Сегодня вам очень понадобится такой человек, которому можно было бы поплакаться в жилетку. Ибо будет на что. Но ваша половинка, скорее всего, на эту роль не подойдёт, поскольку жаловаться вам придется именно на неё. Только не увлекайтесь с жалобами! Потом стыдно может быть за то, что вы наговорили в пылу обиды.Любая, даже самая незначительная хитрость будет воспринята вашим любимым человеком в штыки. Поэтому постарайтесь быть сегодня максимально честным, избегайте любой двусмысленности. Иначе весь вечер вы можете провести в извинениях. Оно вам надо?..Сегодня вы будете очень мило разговаривать с вашим любимым человеком ни о чём. Вы не придёте ни к каким важным выводам, да и не будете, пожалуй, ставить перед собой такой важной цели. Главное от разговора – море удовольствия и максимум положительных эмоций – вы получите без труда.Сегодня ваш любимый человек подготовит вам подарок. Возможно, это не будет приятная мелочь в красивой упаковке или давно обещанная грандиозная покупка, однако в любом случае, вы будете очень рад тому, что этот ваш день осветило появление чего-то нового и светлого, сделанного от души.Сегодня вы будете бояться всего неизвестного и непонятного, что будет происходить в вашей личной жизни или с вашим любимым человеком. А событий таких окажется немало. Впрочем, страх – чувство неконструктивное, лучше постараться от него избавиться любым способом.День сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте во всем со всеми соглашаться. Вот они удивятся!

Любовный гороскоп на 17 сентября 2019 Водолей

Даже если вашего любимого человека сегодня не будет рядом с вами, звёзды советуют продолжать радоваться жизни и получать удовольствие от каждой её минуты. Вряд ли вашей половинке так уж понравится, если в её отсутствие вы будете ходить мрачнее тучи. Вот и не стоит её расстраивать.



Любовный гороскоп на 17 сентября 2019 Рыбы

Не относитесь сегодня к происходящему чересчур серьезно. Смотрите на мир, события в нем и на вашего любимого человека со здоровой долей иронии. Иначе рискуете в этот день приобрести столько проблем на свою голову, что потом их придется очень долго расхлебывать.