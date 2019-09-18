Любовный гороскоп на сегодня 18 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 18 сентября 2019 Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком сходить в магазин и купить там что-нибудь совершенно ненужное в быту или хозяйстве, но бесконечно приятное для души и тела. Например, красивую картину или милый коврик на стену. Они придадут тепло и уют вашему жилищу.





Любовный гороскоп на 18 сентября 2019 Телец

Если вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом вашему любимому человеку. Сорняки надо давить в зародыше, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях!





В этот день путь к сердцу вашего любимого человека будет лежать через желудок. Поэтому на ужин рекомендуется приготовить какой-нибудь фантастический салат. Только не забудьте приправить его нежностью, полить любовью и посыпать романтикой.Сегодня самый подходящий день для того, чтобы привести себя и свои мысли в порядок. На следующей неделе ни сил, ни времени у вас на это не будет, а упорядочение внутреннего мира весьма благоприятно скажется на качестве вашей работы. Поэтому будьте расслаблены и умиротворены.Не стоит путать работу и личную жизнь. Сегодня – однозначно либо одно, либо другое. В обеих сферах все не так благополучно, как хотелось бы. А звезды утверждают, что если пытаться решить обе проблемы одновременно, можно потерпеть неудачу по всем фронтам.В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с вашей личной жизнью, вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы... Отнеситесь к этой подсказке серьезно.В этот день вашему любимому человеку будет слегка нездоровиться, однако вы сможете его вылечить без всяких лекарств – одним лишь вашим присутствием в его жизни: у его постели, в его телефонной трубке или на его мониторе – по выбору. Но лучше, конечно, живой контакт.Сегодня ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать вас своим удивительным разнообразием. Постарайтесь не нарушить экологическое равновесие своей личной ниши — пусть сохранится надолго.Все люди разные, и у каждого своё понятие нормы. Сегодня вам как никогда пригодится это знание, потому что в противном случае раздражения по поводу того, что ваш любимый человек делает что-либо не так, да и вообще какой-то не такой, как нужно и как правильно, не избежать.Сегодня человек, на которого вы давно положили глаз, совершенно неожиданно для вас обратит на вас внимание и, если не постесняется, пригласит вас на свидание. И тут уже важно, чтобы в ответ не застеснялись вы и не упустили свой шанс. Впрочем, приготовьтесь к разочарованию: вполне возможно, объект ваших длительных воздыханий окажется не таким замечательным, как вы себе представляли.

Любовный гороскоп на 18 сентября 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться со своей ролью в вашей жизни, поэтому он активно будет стараться тем или иным образом ее изменить. Звезды рекомендуют подыграть ему или пойти навстречу в его желаниях, ибо в противном случае, последствия могут стать воистину устрашающими.



Любовный гороскоп на 18 сентября 2019 Рыбы

Возможно, выйдя из дому, вы наконец-то встретите того, о ком мечтали длинными бессонными ночами. Это было так давно, что вы уже не помните, о ком идет речь? Ладно, неважно - вы просто кого-то встретите. И этот кто-то может здорово изменить ваши планы на сегодня. А может - и на жизнь в целом.