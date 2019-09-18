Гороскоп на 18 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 18 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 18.09.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.09.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 18 сентября 2019 Овен

Не злитесь на своего начальника, даже если он отчитывает вас за то, к чему вы вообще не имеете отношения. Просто сообщите ему об этом. Вполне вероятно, что его ввели в заблуждение.





Потратьте время на работе для завершения старых дел, займитесь рутинной работой, от которой вы в последнее время отлынивали — ее наверняка накопилось изрядно. Если вы не разберетесь с завалами (или, по крайней мере, не начнете этот процесс) сегодня, завтра вас может накрыть с головой.Вы как никогда нуждаетесь в поддержке и понимании. Если сейчас вам не помогут (или вы не сможете сами) сохранить равновесие между крайностями, куда вас бросает, вы рискуете не только пустить под откос свою карьеру, но и поссориться с близкими людьми.Сегодня на службе ожидается некий спад активности. Ваш вечно неугомонный и полный идей начальник будет несколько более пассивным, чем обычно, а значит, у вас есть прекрасная возможность и самому сбавить темп и уже начинать строить планы на свободное время.В скором времени намечается увеличение оклада, поэтому не вздумайте уже начать почивать на лаврах, а скорее наоборот, следует прибавить темп и ещё больше удивить начальника точностью и безукоризненностью выполнения порученных вам дел. Благо дела не сложными окажутся.На этот день вам не следует планировать никаких серьёзных разговоров. Лучше пока все обдумайте, но обсуждения не затевайте — вас наверняка запутают, и ничего хорошего из этого не выйдет.В этот день вам категорически нельзя кривить душой, даже если вы собираетесь всего лишь пошутить. Особенную осторожность следует соблюдать в отношениях с коллегами.Сегодня вашим основным профессиональным инструментом станет блестящее и неповторимое чувство юмора. Без него работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток — они понадобятся.Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма небесполезен.

Гороскоп на 18 сентября 2019 Водолей

Сегодняшний день будет настоящим испытанием для вас и для людей, вас окружающих, заодно. Вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.



Гороскоп на 18 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.