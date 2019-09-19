Любовный гороскоп на сегодня 19 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 сентября 2019 Овен

Что бы сегодня ни произошло в вашей личной жизни, постарайтесь найти в этом что-нибудь хорошее. Да, велика вероятность того, что сделать это будет крайне сложно, но необходимо. Только если вы встретите и проводите сегодняшний день с улыбкой, завтра у вас все будет хорошо.





Любовный гороскоп на 19 сентября 2019 Телец

Сегодня подходящий день для того, чтобы погрустить. Как писал великий классик, «печаль моя светла»… Она будет ещё светлее, если разделить её с любимым человеком, который просто подержит за руку, поцелует в лоб и поймёт. Поностальгируйте вместе или помечтайте о замечательном совместном будущем…





Сегодня вам придется постоянно держать себя в рамках, одергивать и следить за своим поведением. Это будет непросто, однако еще более сложным окажется разрешение сложной ситуации, в которой можете оказаться вы и ваш любимый человек в результате вашей непредусмотрительности.Сегодня техника будет против ваших отношений с вашим любимым человеком. Мобильные телефоны, интернет, автобусы, машины и даже метро будут активно препятствовать вашей встрече. Однако если вы всё же встретитесь несмотря на обстоятельства, свидание получится незабываемым!Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах. Звезды не призывают вас это делать по 125 раз на дню, однако один-два раза значительно повысят вас в глазах вашей половинки и даже заставят похвастаться перед друзьями таким сокровищем, как вы.Сегодня ваш любимый человек будет непреднамеренно вас обижать. В его планах такое действие стоять не будет, однако все будет получаться нечаянно, само собой, в независимости от его желания или нежелания. Постарайтесь не обижаться: он же, в конце концов, не нарочно.В этот день только номер телефона вашего любимого человека поможет вам разобраться в ваших чувствах. Сложите его с вашим собственным и попытайтесь разделить полученную сумму на какое-либо число кроме самого себя и единицы. Чем больше делителей для числа найдётся, тем больше у вас шансов на то, чтобы стать действительно идеальной парой.Не забудьте сегодня про вашу былую любовь. Впрочем, даже если вы очень захотите о ней не вспоминать, она сама бесцеремонно ворвётся в вашу жизнь – в лучшем случаем мощной волной ностальгии. Поэтому будьте готовы к такому нашествию и продумайте методы борьбы с ним.Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что он может положиться на вас в самый ответственный момент. Если же такового знания у него не будет, он вряд ли сможет быть рядом с вами долго, потому что ему будет неуютно и даже неприятно ваше общество.Сегодня вы будете стоять на пороге каких-то серьёзных изменений в вашей личной жизни, которые будут вас радовать и страшить одновременно. Вы, конечно, можете повернуться к ним спиной и убежать куда глаза глядят, но разве вам не интересно, как будут развиваться события дальше?

Любовный гороскоп на 19 сентября 2019 Водолей

Свернуться калачиком, забиться в дальний угол, прикинуться ветошью... Да, сегодня вы - не самый общительный человек, да и не хотите им быть. В принципе, вас никто и не заставляет. Общение с любимым можно ограничить до ласкового поцелуя или СМС, состоящей из одного слова – ЛЮБЛЮ. И все будут довольны.



Любовный гороскоп на 19 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто доказать вам необходимость того или иного действия, однако если ему удастся это сделать, вы потом сами скажете ему спасибо, причем неоднократно. Постарайтесь поверить в то, что ваша половинка не желает вам зла.