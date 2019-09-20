Гороскоп на 20 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 20 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.09.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.09.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 20 сентября 2019 Овен

Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.





Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит! Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но кто об этом знает?Карьерный рост сегодня займет все ваши мысли. Особенно повезёт тем, кто работает в сфере юриспруденции, образования, турбизнеса и торговли недвижимостью. Остальным же необходимо приложить чуть больше усилий для достижения желаемого, и тогда на вашей улице наступит праздник.Начало дня будет изобиловать запутанными проблемами в сфере человеческих взаимоотношений. Постарайтесь не вляпаться в интригу — сами вы никакого профита с этого не получите, а головная боль и прочие неприятности гарантированы.Ввиду того, что не за горами некое ответственное мероприятие, которое вряд ли будет гармонично сочетаться с прочими вашими делами, сегодняшний день стоит посвятить подбиранию разнообразных хвостов. Похоже, что вскоре вам будет не до этого.Сегодня не самый благоприятный день для того, чтобы строить свою карьеру. Поэтому если есть возможность не предпринимать резких движений в сторону достижения амбициозной цели, по возможности и не предпринимайте. Иначе все наперекосяк выйдет, а вам это вовсе ни к чему.Ваше начальство всё-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встает вопрос о том, кого порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить вас в весьма затруднительное положение, учтите это.Если сегодня вам захочется пощекотать себе нервы рискованными сделками и трудными переговорами, будьте крайне осторожны и внимательны, возможны неприятные непредвиденные последствия. Постарайтесь не переоценить свои возможности, продумайте все пути отхода и возможности подстраховки.Кажущееся затишье в делах - это ещё не повод пустить всё на самотёк. Может быть, это затишье перед бурей? Как бы там ни было, ни в коем случае не выпускайте инициативу из рук. Возможность регулировать ситуацию поможет вам всегда оставаться на высоте, с какой бы трудной проблемой вы ни столкнулись.Не пытайтесь компенсировать вялые действия в первой половине дня ударной активностью во второй, когда уже надо срочно что-то сделать и отчитаться за проделанную работу. Составьте себе такой план, чтобы ваши рабочие будни были немного разнообразнее.

Гороскоп на 20 сентября 2019 Водолей

Сегодня на вас навалится слишком много забот и проблем, касающихся вашей личной и другого рода внерабочей жизни, что значительно усложнит вам выполнение ваших непосредственных трудовых обязанностей. Постарайтесь однако сделать все возможное, чтобы одно другому помехой не было ни в коем разе.



Гороскоп на 20 сентября 2019 Рыбы

Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах, попозже.