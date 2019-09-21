Любовный гороскоп на сегодня 21 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 21 сентября 2019 Овен

Даже если вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нём как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить всё же стоит. У всех любовей один источник и одна сущность, а значит, одна спокойно может перетечь в другую.





Любовный гороскоп на 21 сентября 2019 Телец

Окружающие сегодня будут вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться. Да так, чтобы вас никто не нашел, пока вы снова не станете располагающим к себе жизнерадостным человеком.





Постарайтесь уделять в этот день вашему любимому человеку как можно больше внимания. Однако навязчивым быть не стоит. Грань между двумя этими состояниями довольно тонка, но вам удастся ее нащупать и, более того, через нее не переступать. Ваша половинка это оценит, поверьте.Главное в сегодняшней ситуации - это сила воли и выдержка. Без них вам не справиться, да и вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день вам придётся стать стержнем и опорой. Впрочем, плюсы в этом тоже есть: уже завтра ваша половинка посмотрит на вас с уважением и даже обожанием.Сегодня вам не стоит чересчур задумываться о том. как происходящее воспринимает ваш любимый человек. Все равно чувства его вы не угадаете и мысли не прочитаете, а себе настроение испортить можете. Постарайтесь задаться вопросом, что чувствуете в первую очередь вы сами.Увы, сегодня вам придётся принимать на веру всё то, что говорит вам ваш любимый человек. И даже то, что пытается сказать - на всякий случай. Впрочем, как поется в старой хорошей песне, "какая глупость, право, верить его словам - а не поверить грех тому, который веселей и светлей их всех"...Сегодня ваш день будет разделён на две неравнозначные половины. С утра и до полудня вас ждет что-то подозрительно напоминающее аврал, так что о полноценном общении с любимым супругом (супругой) можно и не мечтать. К вечеру же вам, похоже, нечем будет себя занять - не запланировать ли на этот день поход в театр?Сегодня лишние размышления о смысле вашего совместного бытия могут вам только помешать. Ум с сердцем будут явно не в ладу, поэтому звезды советуют прислушаться именно к сердцу, а ум пусть помолчит. У него сегодня никто ничего не спрашивает. Чувствуйте полной грудью!В этот день вам стоит очень серьезно отнестись к словам вашего любимого человека. Даже если ничего принципиально нового и важного он вам сегодня не скажет. Просто только в этом случае вам удастся уловить изменения в его настроении и, возможно, даже в отношении к вам. А это очень важно.Сегодня вы поделитесь с вашим любимым человеком безумной идеей, которая его почему-то очень вдохновит и заставит начать интенсивно думать в сторону ее реализации. Главное, чтобы вы сами не остыли в процессе ее разработки и реализации, ибо это может разочаровать вашу половинку.

Любовный гороскоп на 21 сентября 2019 Водолей

В этот день вам покажется, что вы знакомы с вашим любимым человеком совсем не долго, буквально несколько минут. Он снова станет для вас загадочным, непостижимым и удивительным человеком, тайной, которую непременно надо раскрыть. Только не торопитесь, получите удовольствие от процесса!



Любовный гороскоп на 21 сентября 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек расскажет вам о чем-то удивительно интересном, увлекательном и захватывающем. Постарайтесь продемонстрировать всю гамму чувств, чтобы вашей половинке стало ясно: вам действительно интересно то, что вы слышите и вы бы хотели продолжения банкета.