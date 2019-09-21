Гороскоп на 21 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 21 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.09.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.09.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 21 сентября 2019 Овен

Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.





Нынче вы большей частью будете заняты разговорами, в основном высокоумными. Но некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Только не путайте новости и сплетни.Будьте внимательны и очень аккуратны. Сегодня, возможно, вы станете обладателем чего-то очень хрупкого, но бесконечно прекрасного, требующего соответствующего обращения.Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...Доверяйте мыслям и чувствам других даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.Проявите инициативу и предложите свои оригинальные идеи на суд начальства, если сегодня вам вдруг выдастся такая возможность. Скорее всего, ваши новаторские задумки будут по достоинству оценены, так что вы не пожалеете, что столько времени потратили на их разработку.Постарайтесь сегодня не очень ссориться с вашими коллегами. Даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Сделайте все возможное для того, чтобы сохранить хрупкий мир: он вам пригодится в этот день как никогда.Если вы только что пришли на новую работу, у вас могут не сразу наладиться отношения с коллегами. Не стоит переживать раньше времени, попробуйте постепенно наладить контакт с каждым из ваших новых сослуживцев в отдельности. И не будьте слишком навязчивым!Критика в ваш адрес нынче будет абсолютно недопустима — просто потому, что вас совершенно не за что будет критиковать. Если же хоть кто-нибудь осмелится выразить свое неудовольствие в вашем присутствии — смело подвергайте наглеца самому суровому из доступных вам наказаний, иначе они все вообще от рук отобьются.Сегодня вам будет очень лень работать. Вы бы предпочли посидеть за компьютером, телевизором или книжкой, желательно в удобном кресле или на мягком диване и просто расслабиться. Впрочем, вечером вы все это сможете реализовать в полном объеме и даже одновременно, если получится. А пока солнце высоко, придется все-таки попотеть.

Гороскоп на 21 сентября 2019 Водолей

Сегодня вам предстоит решить непростую задачу, которая в значительной степени изменит ваше отношение к работе и отношение ваших начальников или коллег к вам. Сделайте все возможное для того, чтобы изменения эти произошли в лучшую сторону и принесли вам лишь пользу в будущем.



Гороскоп на 21 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вам предстоит очень много работать для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Вряд ли вам удастся это сделать непосредственно в этот день, однако первые шаги окажутся самыми важными и даже решающими в непростом мероприятии подобного рода.