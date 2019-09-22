Любовный гороскоп на сегодня 22 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 22 сентября 2019 Овен

Похоже, звезды на небе сложились так, что ваша, освещенная прочими, оказалась в самом центре. Сегодня вас будут любить все - и никто ничего не попросит взамен. Только не капризничайте слишком сильно, желая использовать ситуацию по полной.





Любовный гороскоп на 22 сентября 2019 Телец

Сегодня вам очень захочется пожаловаться вашему любимому человеку на несправедливость судьбы по отношению к вам, однако вряд ли он поймёт вашу печаль в полном объеме и сможет вас утешить должным образом. Может быть, стоит попробовать справиться со всем самостоятельно?





В этот день вы неожиданно встретитесь с кем-то, кто окажет решающее воздействие на вашу личную жизнь. Возможно, именно благодаря этой встрече ваши отношения с любимым человеком кардинально изменятся. А может быть, изменится и сам любимый человек. Сменится на кого-то другого.Убедитесь в том, что вы точно знаете, где заканчивается дружба и начинается любовь. Сегодня эту грань вам будет довольно просто перешагнуть как в одну, так и в другую сторону. Вам важно твердо осознавать, что вы делаете и зачем вам это нужно, иначе все может закончиться весьма неприятным для вас образом.Сегодня ваши с вашим любимым человеком общие знакомые будут неблагоприятно вам о нём отзываться, что, естественно, вас не обрадует и не обнадёжит. Постарайтесь понять, кто вам важнее: знакомые или ваша половинка - и вести себя правильно в полном соответствии с этими выводами.Сегодня день совместных открытий. Это могут быть открытия любого рода: нового района в городе, нового сорта кофе или новых чувств по отношению друг к другу. Главное, чтобы вы пришли к неожиданному решению одновременно и прочувствовали его очарование и важность вместе.Сегодня вам стоит в чём-то уступить вашему любимому человеку, чтобы он успокоился и перестал переживать по каким-то поводам, которые вы искренне считаете пустяковыми. Пусть этот ваш маленький подвиг станет настоящим примером истинно глубоких отношений для вас и для вашей половинки.Помогите вашему любимому человеку в его делах, даже если он об этом не просит. Конечно, не стоит отодвигать его от рабочего места и выполнять всю его работу самостоятельно. Но если вдруг вы узнаете такую информацию, которая была бы для него полезна (а сегодня вероятность этого довольно велика), стоит немедленно все ему рассказать. Вам будут благодарны.Даже если вам кажется, что ваш любимый человек напрочь утратил бдительность, не стоит пытаться его обмануть или перехитрить. Тайное все равно рано или поздно станет явным, и вы со стыдом будете вспоминать этот день. Любая неправда изменит ваши отношения только в худшую сторону.Сегодня ваш любимый человек всеми силами будет стараться отвлечь вас от какого-то важного дела, которому вы захотите себя посвятить целиком и полностью. Поэтому либо вам придётся терпеть его периодические выходки, либо сразу подробно и доходчиво объяснить, почему вам такое положение вещей не нравится категорически.

Любовный гороскоп на 22 сентября 2019 Водолей

Подарите любимому человеку что-нибудь живое. Звезды не призывают сегодня задуматься о потомстве, хотя и это возможно. Если вы ограничитесь щенком, котенком или хотя бы кактусом в горшочке – этого будет вполне достаточно для воцарения гармонии в вашей паре.



Любовный гороскоп на 22 сентября 2019 Рыбы

В этот день у вас появится уникальная возможность сравнить вашего любимого человека со своей прежней любовью. Звезды не берутся сказать, кто окажется в итоге лучше, однако они утверждают одно: уже к вечеру никаких сомнений в выборе у вас не останется.