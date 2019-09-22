Гороскоп на 22 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 22 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.09.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.09.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 22 сентября 2019 Овен

Смело начинайте новые проекты, а также инвестируйте в разработки новейшей продукции, внедряйте новые услуги: сейчас все ваши начинания помогут вам хорошо поправить ваше материальное положение. Не бойтесь экспериментов, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского.





Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.Пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя самое. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению.Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.Сегодня вас ожидают приятные неожиданности. Возможно, вам вдруг повысят зарплату, выдадут премию или уменьшат количество рабочих часов в неделю без ущерба для прибыли. Однако так или иначе, вам не стоит чересчур рассчитывать на везение: оно может и не помочь.Нынче ваши слова будут поняты не совсем так, как вы ожидали. Выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований, и позаботьтесь о том, чтобы у любого разговора были свидетели, способные впоследствии подтвердить вашу версию, если в этом возникнет необходимость.

Гороскоп на 22 сентября 2019 Водолей

Именно сегодня у вас есть все шансы для того, чтобы осуществить все свои самые амбициозные карьерные мечты. Даже если то, что вы задумывали, кажется вам безумием, обязательно попробуйте воплотить это безумие в жизнь. Велика вероятность того, что вы об этом не пожалеете никогда.



Гороскоп на 22 сентября 2019 Рыбы

Сегодня ваши деловые способности будут особенно значительны., хотя некоторым будет трудно в это поверить. Постарайтесь использовать данное вам свыше, не стоит проводить этот день на диване со сборником анекдотов руках.