Гороскоп на 22 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 22 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 22.09.2019 - 23-24 лунный день.
Луна в знаке зодиака 22.09.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Овен
Смело начинайте новые проекты, а также инвестируйте в разработки новейшей продукции, внедряйте новые услуги: сейчас все ваши начинания помогут вам хорошо поправить ваше материальное положение. Не бойтесь экспериментов, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Близнецы
Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Рак
Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Лев
Пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя самое. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Дева
Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Весы
Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Скорпион
Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Стрелец
Сегодня вас ожидают приятные неожиданности. Возможно, вам вдруг повысят зарплату, выдадут премию или уменьшат количество рабочих часов в неделю без ущерба для прибыли. Однако так или иначе, вам не стоит чересчур рассчитывать на везение: оно может и не помочь.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Козерог
Нынче ваши слова будут поняты не совсем так, как вы ожидали. Выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований, и позаботьтесь о том, чтобы у любого разговора были свидетели, способные впоследствии подтвердить вашу версию, если в этом возникнет необходимость.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Водолей
Именно сегодня у вас есть все шансы для того, чтобы осуществить все свои самые амбициозные карьерные мечты. Даже если то, что вы задумывали, кажется вам безумием, обязательно попробуйте воплотить это безумие в жизнь. Велика вероятность того, что вы об этом не пожалеете никогда.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Рыбы
Сегодня ваши деловые способности будут особенно значительны., хотя некоторым будет трудно в это поверить. Постарайтесь использовать данное вам свыше, не стоит проводить этот день на диване со сборником анекдотов руках.