Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Овен

В отношениях возможна ситуация выбора, однако не торопитесь его делать. Что-то вам не устраивает в вашем партнере, а неизвестность привлекает и дразнит воображение. Займитесь собственной внешностью, имиджем и перестаньте сомневаться в собственной привлекательности.





Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Телец

Изменения имиджа могут принести желаемые результаты и в личной жизни. Походы по салонам красоты усилят вашу привлекательность и желанность для противоположного пола. В конце недели возможно необычное знакомство, однако не торопите ваши отношения.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Близнецы

Неделя в личных отношениях достаточно напряженная, хотя видимых событий и не произойдет. Предчувствия и интуиция вас не обманут. Общайтесь только с проверенными людьми и не доверяйте своих секретов посторонним. В любви - смутное время, полное тайн и неразрешенных вопросов. Возможно появление в вашей жизни бывших партнеров.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Рак

Даже если ваша вторая половинка - не идеал, торопиться с разрывом отношений не стоит. Эмоции могут подталкивать вас при радикальным решениям, но лучше еще немного потянуть время, дать второй шанс. Тем, кто находится в поисках любви может неожиданно повезти - шансы на удачное виртуальное знакомство весьма высоки.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Лев

Неделя предстоит насыщенной событиями в романтическом плане. Неожиданно придется признаться партнеру в своих чувствах, если такого разговора у вас все еще не было. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения, не провоцируйте любимого человека на ссоры.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Дева

Неделя ознаменуется важными решениями в области чувств. Ситуации выбора будут возникать повсеместно. Настроение партнеров будет переменчиво, поведение - противоречиво. Несмотря на отсутствие ясности в ситуации, во многом вам придется полагаться на интуицию.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Весы

Неделя проверит вас на прочность. Возможны неожиданные известия, особенно из разряда "сюрпризов". Будьте бдительны и не позволяйте конкурентам отбирать то, что принадлежит только вам. Везение - результат усиленной работы и вам придется приложить немало энергии для реализации задуманного.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Скорпион

Сейчас вам приходится бороться за свое счастье. но и ваши соперники достаточно сильны. Постарайтесь обезопасить ваши отношения от влияния посторонних людей, в том числе и от зависти недоброжелателей. Никому не рассказывайте о своих любовных симпатиях. Некоторым представителям этого знака в конце недели улыбнется счастье и они встретят любимого человека.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Стрелец

Неделя ознаменуется важными событиями на работе и времени на личную жизнь у вас может не остаться. Постарайтесь все-таки не упускать из виду тех, к кому вы неравнодушны. Небольшие знаки внимания только укрепят ваши отношения.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Козерог

Вы можете затеять переписку и начать общение сразу с несколькими партнерами. Предстоит выбор и надо определиться с кем именно вы будете строить долгосрочные взаимоотношения. Сейчас ваша привлекательность на пике, стоит подумать о том, чтоб придать чувствам больше стабильности.





Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Водолей

Неделя ознаменуется важными решениями в области чувств. Возможно, от отношений с каким-то человеком придется отказаться, хоть это и будет достаточно сложно. Впереди у вас насыщенный месяц и придется неоднократно делать выбор. Следуйте своей интуиции и голосу своего сердца.



Любовный гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года Рыбы

Жизнь полна сюрпризов и они начнут проявляться уже на этой неделе. Если вы находитесь в поисках своей второй половинки, то стоит сосредоточить свои поиски в местах, связанных с вашими увлечениями и хобби. Интересные результаты может дать и переписка в Интернете.