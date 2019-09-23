Любовный гороскоп на сегодня 23 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 сентября 2019 Овен

Нынче даже самых жизнерадостных представителей вашего знака Зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло, и более уже не вернется. Посмотрите на эту проблему с другой стороны, ведь все новое - хорошо забытое старое. Полистайте альбомы с фотографиями, найдите старую записную книжку - не придет ли в голову мысли разыскать того, с кем вы давно уже не виделись?





Любовный гороскоп на 23 сентября 2019 Телец

В этот день вам будет нелегко принять ответственное решение, касающееся вашей личной жизни, а значит, и судьбы вашего любимого человека. Но сделать это будет необходимо. Или хотя бы настроиться на неизбежность подобного действия в ближайшие несколько дней.





В этот день вашему любимому человеку захочется вас чем-то очень сильно обрадовать, однако задача окажется не такой уж и простой, ибо вы в этом смысле уже личность довольно-таки им избалованная. Так или иначе, искренне обрадоваться сделанному попытайтесь: для вас старались всё-таки.Сегодня вашему любимому человеку захочется устроить вам настоящий праздник. Неизвестно, насколько ему удастся реализовать его идею, но попытки поднять вам настроение будут, причем довольно-таки многочисленные. Уже только за это он может быть достоин уважения.Вы можете высказать вашей половинке свое мнение, но не надейтесь на то, что с ним обязательно будут считаться. Постарайтесь не обижаться: это не из вредности, просто факторов, влияющих на ситуацию, куда больше, чем вы можете заметить.Сегодня вашему любимому человеку не придётся контролировать каждое ваше движение, даже если обычно он любит этим заняться на досуге. Вы сможете показать себя как личность взрослая, самостоятельная и незаурядная, что вызовет в нём настоящее уважение по отношению к вам.Вам сегодня будет неприятно думать на какую-то тему, однако ваш любимый человек раз за разом будет ее поднимать. Единственный выход из ситуации – попросить его не говорить об этом, хотя бы в течение суток. Он должен понять и задуматься о вашем состоянии. Если же нет – будет грустно.Постарайтесь вести себя адекватно. Ваши понимание и, если хотите, мудрость очень нужны сейчас вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно трудно в эти дни. Кажется, вы стали одной из немногих его опор. Так пусть эта опора будет надёжной! Ваши старания окупятся сторицей.Если у вас с вашим любимым человеком проблемы, не спешите сбегать от него на край света. От этого проблем не убавится, они лишь законсервируются и будут потихоньку разъедать вас и вашу половинку изнутри. Лучше решить все сразу. Пусть и больно, зато правильно.В этот день вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни вашего любимого человека. Пусть даже его биография – не самая увлекательная история во Вселенной, вам придется её сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.

Любовный гороскоп на 23 сентября 2019 Водолей

Будьте улыбчивы и радостны несмотря ни на что. Ваш любимый человек, равно как и другие ваши близкие и родные это оценят и примут к сведению, а значит, не будут досаждать вам надоедливыми вопросами из серии «что случилось». Заодно и настроение поднимется.



Любовный гороскоп на 23 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вам стоит оказать вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Его похвала и радость будут неизбежными последствиями подобной вашей инициативы, поэтому затраченные усилия будут того стоить без сомнения.