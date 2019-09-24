Любовный гороскоп на сегодня 24 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 сентября 2019 Овен

Сегодня вас ждет множество приятных, но незначительных сюрпризов. А вот ничего значимого, на что вы так давно надеялись, в этот день с вами не произойдёт. В области личной жизни точно. Что ж, идите к своей мечте, неспешно и размеренно, наслаждаясь мелкими радостями, которыми день будет изобиловать.





Любовный гороскоп на 24 сентября 2019 Телец

Главное – надейтесь и верьте. Чем сильнее будут два этих чувства, тем больше вероятность того, что ваши мечты касательно вашего любимого человека сбудутся. Увы, больше ничем вы исполнению вашего желания помочь не сможете. Только надеждой и верой. Верой и надеждой.





Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком посмотреть вместе какой-нибудь веселый, интересный и занимательный фильм, который обязательно поднимет ваше настроение и подкинет пару-тройку тем для дальнейшего обсуждения, а значит, сделает вас ближе друг другу.Будьте сегодня строги и требовательны к вашему любимому человеку. Только таким путем вы сможете добиться от него желаемого результата, адекватной реакции и исполнения его обещаний и ваших желаний. В противном случае он останется бездеятелен и пассивен.Сегодня ваш любимый человек будет с трудом понимать ваши шутки. Ему на это потребуется максимум усилий и максимум же желания, а ни того, ни другого у него может и не оказаться. Постарайтесь понять это и не требовать от него невозможного или почти невозможного.Давно ли вы приобщали детей к общению с прекрасным миром живой природы? Если давно, то звёзды настоятельно советуют вам сегодня сходить с ними в зоопарк или экзотариум. Расскажите им про животных то, что знаете, и будьте готовы отвечать на их вопросы. Только пусть не подходят близко к клеткам с хищниками!Не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Во-первых, все люди разные, а значит, и образ мышления у них разный, а во-вторых, мужчинам женщин вообще понять трудно, впрочем как и наоборот. Поэтому лучше спросите у него лично. Скорее всего, ответит.Очень удачный день, чтобы завести новое увлечение. Если с любовной сферой у вас все исключительно гладко, и новые отношения вас не интересуют, можете обратить ситуацию в сторону заведения хобби. Ну, язык какой-нибудь начать учить, макраме плести, этикетки от пивных бутылок собирать.Сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря даже на присутствие вашего любимого человека в непосредственной близости от вас. Однако это самое присутствие поможет вам справиться с самыми сильными приступами душевной боли и даже встретить их с улыбкой.Сегодня вы будете потрясающе оптимистичны, и никакое, даже самое безрадостное событие не будет способно вас из этого состояния вывести. Постарайтесь передать его и вашему любимому человеку, чтобы и для него этот мир хотя бы ненадолго окрасился во все цвета радуги.

Любовный гороскоп на 24 сентября 2019 Водолей

Осознайте же, наконец, что вы сокровище! Вы – это самое дорогое, что у вас есть. Полюбите себя, и вы удивитесь изменениям в отношении к вам близких людей. Оказывается, искренне вас любит не так много народу, зато искренняя любовь немногих оставшихся будет вам наградой за смелость!



Любовный гороскоп на 24 сентября 2019 Рыбы

Сегодня все силы стоит бросить на то, чтобы создать уютную атмосферу в доме. Как вам это удастся - ваш личный секрет, ибо лучше вас вашу половинку не знает никто. Как говорится, когда доктор сыт, то и больному легче: счастливое выражение лица вашего любимого человека будет лучшей благодарностью за ваши труды и сделает вас гораздо счастливее.