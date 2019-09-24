Гороскоп на 24 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 24 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 24.09.2019 - 25 лунный день.
Луна в знаке зодиака 24.09.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Овен
В этот день звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к какой бы то ни было деятельности. Что все это значит в масштабах вселенной? Сущие пустяки — и не нужно портить из-за них нервы.
Не спешите браться за крупные проекты: у вас может просто вдруг не оказаться сил и неординарных идей для лучшего достижения поставленной цели. Особенно такой творческий кризис затронет людей, работающих в сфере журналистики, а также архитекторов и дизайнеров.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Близнецы
Сегодня не стоит подписывать важные договоры и продвигать новые проекты, такого рода начинания вряд ли будут успешными. Лучше посвятить вдень самообразованию - вам наверняка есть, о чем побеспокоиться в этом отношении.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Рак
Сегодня ваш бизнес-партнер будет в чем-то удачливее вас, что может вызвать в вас приступ зависти. Впрочем. зависть – это чувство неконструктивное и практически бесполезное, поэтому постарайтесь отринуть эмоции и сделать холодные здравые выводы изо всего происходящего себе во благо.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Лев
Увы, в сегодняшний день вам вряд ли удастся расслабиться, потому что ваши родные будут просить вас поддержать их съездить с ними по важным делам. Так что наберитесь терпения, ибо важные дела могут затянуться очень на долго, и, скорее всего, домой вы вернётесь уже под вечер.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Дева
Сегодня не предвидится крутых виражей и опасных поворотов судьбы. День обещает быть спокойным и тихим, так что вам о работе вспоминать почти не придется. А что касается ярких впечатлений, их вы сможете получить вечером, если примете приглашение, которое вам сегодня сделают.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Весы
Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Скорпион
Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день. Только не привыкайте к подобному положению вещей, это временно.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Стрелец
На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Козерог
Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Водолей
Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Гороскоп на 24 сентября 2019 Рыбы
Ведите дела только с теми, кому доверяете. Каким бы выгодным и заманчивым ни казалось предложение, не спешите принимать его: ваши нынешнее партнерские отношения ещё себя не изжили, а вот новые не принесут никакой пользы - вероятней всего, это просто трюк.