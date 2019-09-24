Гороскоп на 24 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 24 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.09.2019 - 25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.09.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 24 сентября 2019 Овен

В этот день звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к какой бы то ни было деятельности. Что все это значит в масштабах вселенной? Сущие пустяки — и не нужно портить из-за них нервы.





Не спешите браться за крупные проекты: у вас может просто вдруг не оказаться сил и неординарных идей для лучшего достижения поставленной цели. Особенно такой творческий кризис затронет людей, работающих в сфере журналистики, а также архитекторов и дизайнеров.Сегодня не стоит подписывать важные договоры и продвигать новые проекты, такого рода начинания вряд ли будут успешными. Лучше посвятить вдень самообразованию - вам наверняка есть, о чем побеспокоиться в этом отношении.Сегодня ваш бизнес-партнер будет в чем-то удачливее вас, что может вызвать в вас приступ зависти. Впрочем. зависть – это чувство неконструктивное и практически бесполезное, поэтому постарайтесь отринуть эмоции и сделать холодные здравые выводы изо всего происходящего себе во благо.Увы, в сегодняшний день вам вряд ли удастся расслабиться, потому что ваши родные будут просить вас поддержать их съездить с ними по важным делам. Так что наберитесь терпения, ибо важные дела могут затянуться очень на долго, и, скорее всего, домой вы вернётесь уже под вечер.Сегодня не предвидится крутых виражей и опасных поворотов судьбы. День обещает быть спокойным и тихим, так что вам о работе вспоминать почти не придется. А что касается ярких впечатлений, их вы сможете получить вечером, если примете приглашение, которое вам сегодня сделают.Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день. Только не привыкайте к подобному положению вещей, это временно.На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.

Гороскоп на 24 сентября 2019 Водолей

Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.



Гороскоп на 24 сентября 2019 Рыбы

Ведите дела только с теми, кому доверяете. Каким бы выгодным и заманчивым ни казалось предложение, не спешите принимать его: ваши нынешнее партнерские отношения ещё себя не изжили, а вот новые не принесут никакой пользы - вероятней всего, это просто трюк.