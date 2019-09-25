Любовный гороскоп на сегодня 25 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 25 сентября 2019 Овен

Сегодня у вас очень ответственный день. Испытания, которые вам предстоят, вынесет не только человек серьезный и самостоятельный, но и тот, у кого есть надежный тыл. Пусть ваш любимый человек станет именно им, иначе вам в одиночку справиться будет сложновато, если и вовсе не невозможно.





Любовный гороскоп на 25 сентября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что вы ведете себя не совсем так, как он считает нужным и предполагает логичным. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы удивление по поводу ваших поступков его не расстраивало и приносило лишь позитивные впечатления.





Сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами. Если вы считаете, что у него нет никаких оснований для подобных чувств, постарайтесь его в этом убедить как можно быстрее, для вашего же блага и для блага ваших отношений.В этот день вы будете чувствовать себя Пенелопой, ожидающей своего Одиссея из дальнего странствия, без всякой надежды на долгожданное счастье. Однако ваш душевный труд будет вознагражден раньше. Да и терзаться вы будете несколько меньше...Сегодня вашему любимому человеку очень захочется поступить безрассудно, вопреки логике, здравому смыслу и всему тому, что им обычно сопутствует. Постарайтесь его образумить, ибо только у вас это может получиться. В противном случае, придется верить в лучшее.Совершенно естественно, что у вас есть какие-то тайны от вашего любимого человека. Однако сегодня они могут стать для него явью. Единственное, что в ваших силах сделать – подать их под нужным соусом, чтобы ему не так больно было их воспринимать. Непростое испытание для отношений…Сегодня ваш любимый человек будет излишне ревнив и недоверчив, поэтому будьте готовы к тому, чтобы оправдываться за каждое ваше действие, слово или желание. Все они будут казаться вашей половинке более чем подозрительными, а потому бескрайне предосудительными.Сегодня вам будет казаться, что кто-то очень сильно хочет сесть к вам на шею. Возможно, даже ваш любимый человек. Однако ощущение это может оказаться как истинным, так и ложным в равной степени. Ваша задача - сделать всё возможное для того, чтобы если такое желание и существует, оно ни за что бы не реализовалось.В вас и всём вашем семействе сегодня проснётся жажда деятельности. Если дело ограничится физической активностью — вам повезло, однако вы можете взяться и за разбор полетов. Этого имело бы смысл избежать.Возможно, вас сегодня сильно расстроит какая-нибудь незначительная оплошность вашей второй половинки. Не переживайте так сильно. Учитесь во всём искать плюсы.

Любовный гороскоп на 25 сентября 2019 Водолей

Вы абсолютно свободный человек! Никто не имеет право заставить вас делать то, чего вам делать не хочется или не нравится. Даже идти на свидание и флиртовать с прохожими вы имеете полное право. Только за черту не заходите: измены современным обществом все же не поощряются.



Любовный гороскоп на 25 сентября 2019 Рыбы

Если погода позволит, звезды рекомендуют в этот день вам и вашему любимому человеку ненадолго впасть в детство. Как именно вы будете это делать – не суть важно. Но развлекаться явно следует на улице, дома вы вряд ли сможете заставить себя забыть, что вы давно уж не ребенок.