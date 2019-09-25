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Гороскоп на 25 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 68
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 25 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 25 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 25.09.2019 - 25-26 лунный день.
Луна в знаке зодиака 25.09.2019 - Луна во Льве.


Гороскоп на 25 сентября 2019 Овен
Сегодня вы можете почувствовать незащищенность и неуверенность в собственных силах. Попробуйте проанализировать ситуацию и выяснить, что же так сильно выбило вас из колеи. Принимая во внимание вашу уязвимость, постарайтесь избегать тех ситуаций, которые требуют проявления всех стальных черт характера. Сейчас это для вас будет трудновато.

Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 25 сентября 2019 Телец
В этот день вам не придется долго уговаривать вашего начальника на то, чтобы он доверил вам некое важное и ответственное дело. Однако вам необходимо быть совершенно уверенным в том, что со своими новыми обязанностями вы обязательно справитесь – иначе игра не будет стоить свеч.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Близнецы
Сегодня вам будет непросто убедить кого-то в том, что любая его попытка вам помочь – это угроза вам помешать. Если вам действительно не нужно содействие – сделайте все возможное для того, чтобы оно и не было оказано, иначе результаты могут оказаться весьма плачевными.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Рак
Сегодня вам не рекомендуется принимать во внимание тот факт, что воскресный день – выходной день. Если вы поймете, что можете сделать что-либо полезное для дела – не тушуйтесь и сделайте это как можно быстрее, пока конкуренты и недоброжелатели мирно отдыхают.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Лев
Сегодня ваши недруги, сами того не желая, подкинут вам замечательную идею по развитию вашего бизнеса и рационализации вашего трудового процесса. Ваша основная задача – сделать все возможное для того, чтобы они и не заподозрили, сколь ценными сведениями с вами поделились.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Дева
Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Весы
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Скорпион
Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Стрелец
Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Козерог
Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Водолей
Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.

Гороскоп на 25 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вам не придется засиживаться на работе дольше обычного, даже если вы очень этого захотите: некие обстоятельства будут активно препятствовать вашему трудоголизму и гнать домой, к выполнению других, не менее важных – семейных обязанностей. Как бы вам ни хотелось их избежать.

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