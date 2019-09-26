Любовный гороскоп на сегодня 26 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 26 сентября 2019 Овен

В конце концов, вы самостоятельны и самодостаточны! Вы не должны быть естественным продолжением вашей второй половинки, как бы вам и ей этого ни хотелось. У вас должны быть свои интересы и увлечения, иначе вы просто станете неинтересны для окружающих и в первую очередь для вашего любимого человека.





Любовный гороскоп на 26 сентября 2019 Телец

Вполне подходящий день (точнее — вечер), чтобы в чем-нибудь признаться. Можно — в любви. Можно — в том, что это вы съели все варенье, и ваш наказанный за это двадцать лет назад младший брат был совершенно невиновен. Не сможете ничего вспомнить — придумайте.





Сегодня ваш любимый человек поставит перед собой цель: смутить вас во что бы то ни стало. Возможно, цель эта будет неосознанной. Но от этого стремление ее достигнуть не ослабнет ни на йоту. Остается надеяться на то, что достигать своих целей он будет, делая вас радостным, а не заставляя за себя краснеть.Сегодня вам будет очень хотеться танцевать, причем, желательно, не только с вашим любимым человеком, но и с другими представителями противоположного пола. В этом не будет ни грамма недовольства вашей нынешней личной жизнью – просто захочется приключений и разнообразия.Не стоит нервничать — ваша судьба никуда от вас не убежит. Более того, вы ее и захотите — не прогоните. Нынче вам как раз придется задуматься о том, за что вы боролись, и на что в результате напоролись.Будьте терпимы к раздражительности вашего любимого человека. Да, он не идеален, но ведь вы именно такого и любите? И помимо этих отрицательных качеств в нем есть ещё очень много положительных? Если терпеть совсем не можете, просто молча уйдите в другую комнату или просто отойдите подальше. Досчитайте до десяти – и вы будете снова способны кивать и улыбаться.Сегодня вам как никогда будет удаваться уличение во лжи и выведение на чистую воду. Так что если от вас кто-то что-то скрывал – будьте уверены: именно сегодня тайное станет явным. Полученные сведения могут вас удивить, однако не спешите принимать меры, взвесьте тщательно все «за» и «против».В этот день вам с вашим любимым человеком стоит придумать вместе что-нибудь особенное, необычное и интересное и начать воплощать свою идею в жизнь, причем максимально интенсивно. Может получиться не только интересный результат, но и отличное взаимопонимание!Сегодня вашему любимому человеку будет непонятно, почему вы продолжаете так близко с ним общаться. Он искренне будет верить в то, что в нем нет ничего особенного и заслуживающего столь пристального внимания такого потрясающего человека, как вы. Постарайтесь его успокоить.Сегодня ваш любимый человек без конца будет повторять вам, что любит вас. Поначалу вам это будет приятно, но потом значение такого прекрасного слова сотрется и выцветет, как старая фотография, которая долго пролежала на солнце. Может быть, стоит приберечь это слово для более торжественных случаев?

Любовный гороскоп на 26 сентября 2019 Водолей

В этот день в моде будет жёлтый цвет - цвет радости, веселья и счастья. Этот цвет обеспечит вам успех в обществе молодых джентльменов приятной наружности. Солнечные лучики так и будут играть на вашем лице! Шанс на перспективное знакомство чрезвычайно высок!



Любовный гороскоп на 26 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вы почувствуете к вашему любимому человеку необъяснимое тепло, причем в таких количествах, что вам захочется поделиться им со всем миром. Только не растратьте его зря: однажды, когда вам станет очень холодно, вы вполне сможете им согреться.