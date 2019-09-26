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Гороскоп на 26 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 105
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 26 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 26 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 26 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 26.09.2019 - 26-27 лунный день.
Луна в знаке зодиака 26.09.2019 - Луна во Льве.


Гороскоп на 26 сентября 2019 Овен
Не будьте сегодня столь скептически настроены по отношению к тому, что вы делаете во время вашего рабочего дня. Вполне возможно, скепсис ваш аукнется вам в ближайшее время самым неприятным для вас образом и неблагоприятно скажется на вашей карьере или атмосфере в рабочем коллективе.

Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 26 сентября 2019 Телец
Возможно, вам придется сменить место работы, но это вовсе не связано с тем, то вы должны покинуть свой пост. Совсем нет, просто у вашей фирмы в целом или вашего отдела в частности намечается переезд, к которому вы вскоре начнете готовиться. Так что вам следует учесть, что грядет суматошное время.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Близнецы
Есть опасность интерпретировать чьи-то слова так, как вы считаете нужным и правильным, а отнюдь не в соответствии со смыслом, который вложил в них говорящий. Лучше переспросите, иначе у вас могут возникнуть проблемы в дальнейшем сотрудничестве.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Рак
Не пытайтесь заставить всех работать так, как это делаете вы: не у каждого есть такой запас новых идей и не все так ответственны. Будьте требовательно, но не забывайте об индивидуальном подходе к каждому, тогда вы сможете в скором времени стать прекрасным руководителем.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Лев
Сегодня наконец-то вы сможете завершить переговоры, которые тянулись так долго. Радует то, что и в дальнейшем в работе с вашим партнером не возникнет никаких серьезных недоразумений и конфликтов. Хороший повод для того, чтобы ещё раз убедиться, что вы великолепно справляетесь со своими обязанностями.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Дева
Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Весы
Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Скорпион
Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Стрелец
Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Козерог
Сегодняшний день обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть, однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Водолей
Ваша активность на службе и небывалая, даже по вашим собственным меркам, предприимчивость принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта. А за ваше рвение и регулярное старание вы можете получить повышение по службе.

Гороскоп на 26 сентября 2019 Рыбы
Сытое брюхо глухо только к учению, да и то только по мнению наших предков. Сегодня вам будет довольно трудно вести себя на работе адекватно и плодотворно, если вы забудете перекусить что-нибудь более калорийное и питательное, нежели кусок медного провода.

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