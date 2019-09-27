Любовный гороскоп на сегодня 27 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 27 сентября 2019 Овен

Проведите день спокойно: крик и слезы не решают проблем, антидепрессанты - тоже не выход. Нужно просто взять себя в руки, улыбнуться и решить, чего вам хочется. Семейство, несколько уставшее от ваших капризов и насупленности будет вам очень благодарно.





Любовный гороскоп на 27 сентября 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек будет довольно трудно сходиться с новыми и интересными или нужными вам людьми. Поэтому если вы планировали на этот день какое-то очень важное знакомство, лучше его отложить на неопределенное будущее. Например, на следующие выходные.





Сегодня вы рискуете с вашим любимым человеком засидеться допоздна за разговорами о том – о сем. Приятным ли будет для вас и него вышеупомянутое то-се – сказать трудно даже звездам, однако прервать его ради нескольких часов сна будет задачей не из легких. Сила воли вам явно пригодится.Самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера. Если вы не в настроении созидать — посидите сложа руки. Так вы принесете себе и окружающим куда как меньше вреда. Это, безусловно, касается и личной жизни.Замечательный шанс на секунду забыть о том, что вы не одиноки, и повеселиться вволю. Это не значит, что вы должны срочно заводить пару-тройку романов, пользуясь тем, что ваша половинка обращает сейчас на вас чуть меньше внимания. Просто наконец-то можно будет поговорить на раздражающие ее темы с неприятными ей людьми. Если, конечно, вы этого хотите.Поменьше отрицательных эмоций. Вы нынче будете несчастны ровно настолько, насколько позволите себе таковым быть. Не лучше ли поменять плюс на минус и почувствовать себя счастливым?Даже если вам стыдно в чем-то признаться вашему любимому человеку, сегодня это сделать все же стоит. Он вас скорее всего примет, поймет и простит, у вас с души упадет довольно-таки ощутимый булыжник, да и отношения станут как-то ближе, проще и радостнее. Вам понравится!В этот день как бы вы ни старались угодить вашему любимому человеку, у вас это всё равно вряд ли получится. Не потому, что он не оценит ваших усилий, а потому что сделать его довольным и счастливым будет не в вашей власти и вне сферы вашей компетенции.Сегодня вашему любимому человеку непросто будет доказать всему миру в целом и себе в частности, что он достоин такого счастья как ваша любовь, которое нежданно-негаданно свалилось ему на голову или неожиданно вдруг осозналось. Может быть, поможете ему в этом?Заставьте любимого ревновать, но не доводите до крайности. Пусть объектом ревности будет что-то не слишком основательное — к примеру, широко разрекламированный в контексте с ревнивцами фонарный столб. Чувства требуют встряски, а не землетрясения.

Любовный гороскоп на 27 сентября 2019 Водолей

Вы настолько самозабвенно преданы вашей половинке, что перестали быть самостоятельным человеком. Это, конечно, неплохо: конфликтов меньше, взаимопонимания больше. Но сегодня все же стоит подумать о себе, своем удовольствии и своем благополучии. Будьте немного эгоистичны!



Любовный гороскоп на 27 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку захочется поделиться с вами чем-то сокровенным. Это сокровенное поможет вам лучше понять его и его характер, объяснит вам многие его странные поступки и заставит еще сильнее привязаться к вашей половинке. Чувство станет куда ярче и глубже.