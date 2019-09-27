Гороскоп на 27 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 27 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 27 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 27.09.2019 - 27-28 лунный день.
Луна в знаке зодиака 27.09.2019 - Луна в Деве.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Овен
О чем бы ни шла речь, ничего не откладывайте на потом, старайтесь все сделать как можно быстрее и разобраться с уже начатыми делами, ведь совсем скоро вашей компанией заинтересуются западные инвесторы, а следовательно, на подходе крупный заказ, на котором вы и сконцентрируетесь.
Столкнувшись с какой-либо серьезной проблемой, попробуйте найти опытного человека, который мог бы вам помочь в этом. Причём вовсе не обязательно, что это будет ваш коллега, возможно, что кто-то из ваших близких или родных людей не столь уж и некомпетентен в вашей профессиональной сфере.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Близнецы
Перестаньте беспрестанно обращаться за советом к начальству, иначе ваш шеф решит, что вы и шагу не способны сделать самостоятельно без его рекомендации. Учитесь сами принимать решения и отвечать за них. Действуйте продуманно, и тогда вы не будете допускать ошибок.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Рак
Неожиданные события могут негативно отразиться на вашем бизнесе. Сегодня звезды советуют держать все под контролем. Относитесь внимательно ко всем неожиданным звонкам. И старайтесь не говорить лишнего при личных встречах – это может очень плохо отразиться на ваших делах.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Лев
Не принимайте всё близко к сердцу, ведь не каждая проблема касается вас лично, а проявление такого участия в каждом деле уже немного напоминает лицемерие. Возможно, что вы сами этого и не замечаете. С начальником сегодня будьте осторожны, сейчас он очень придирчив.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Дева
Сегодня звезды не рекомендуют вам расслабляться. День обещает быть весьма напряженным: вам предстоит решить не одну серьезную проблему и выполнить не одну свою профессиональную обязанность. Будьте к этому готовы морально и физически. Предупрежден – значит вооружен.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Весы
Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Скорпион
Сегодняшний день не слишком хорошо подходит для ведения переговоров и прочих деловых бесед, зато идеален для осуществления уже обговоренных задач. Чем и стоит заняться.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Стрелец
Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти сегодня рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Козерог
Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Водолей
Ваш дом - ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Сегодня вам придется поддержать это хлопотное реноме, в противном случае вас обвинят в манкировании своими обязанностями.
Гороскоп на 27 сентября 2019 Рыбы
Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.