Гороскоп на 27 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 27 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.09.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.09.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 27 сентября 2019 Овен

О чем бы ни шла речь, ничего не откладывайте на потом, старайтесь все сделать как можно быстрее и разобраться с уже начатыми делами, ведь совсем скоро вашей компанией заинтересуются западные инвесторы, а следовательно, на подходе крупный заказ, на котором вы и сконцентрируетесь.





Столкнувшись с какой-либо серьезной проблемой, попробуйте найти опытного человека, который мог бы вам помочь в этом. Причём вовсе не обязательно, что это будет ваш коллега, возможно, что кто-то из ваших близких или родных людей не столь уж и некомпетентен в вашей профессиональной сфере.Перестаньте беспрестанно обращаться за советом к начальству, иначе ваш шеф решит, что вы и шагу не способны сделать самостоятельно без его рекомендации. Учитесь сами принимать решения и отвечать за них. Действуйте продуманно, и тогда вы не будете допускать ошибок.Неожиданные события могут негативно отразиться на вашем бизнесе. Сегодня звезды советуют держать все под контролем. Относитесь внимательно ко всем неожиданным звонкам. И старайтесь не говорить лишнего при личных встречах – это может очень плохо отразиться на ваших делах.Не принимайте всё близко к сердцу, ведь не каждая проблема касается вас лично, а проявление такого участия в каждом деле уже немного напоминает лицемерие. Возможно, что вы сами этого и не замечаете. С начальником сегодня будьте осторожны, сейчас он очень придирчив.Сегодня звезды не рекомендуют вам расслабляться. День обещает быть весьма напряженным: вам предстоит решить не одну серьезную проблему и выполнить не одну свою профессиональную обязанность. Будьте к этому готовы морально и физически. Предупрежден – значит вооружен.Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.Сегодняшний день не слишком хорошо подходит для ведения переговоров и прочих деловых бесед, зато идеален для осуществления уже обговоренных задач. Чем и стоит заняться.Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти сегодня рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.

Гороскоп на 27 сентября 2019 Водолей

Ваш дом - ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Сегодня вам придется поддержать это хлопотное реноме, в противном случае вас обвинят в манкировании своими обязанностями.



Гороскоп на 27 сентября 2019 Рыбы

Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.