Любовный гороскоп на сегодня 28 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 сентября 2019 Овен

Есть вероятность того, что ваш партнёр может вам изменить, причём с человеком, которого вы хорошо знаете. Сможете ли вы простить измену? В любом случае звёзды советуют вам не поддаваться панике - ведите себя спокойно и благородно.





Любовный гороскоп на 28 сентября 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек поставит перед вами воистину невыполнимую или трудноразрешимую задачу. Однако если вам удастся с ней справиться, вы настолько стремительно вырастете в его глазах, что даже отдельные виды грибов после дождика в четверг будут вам завидовать.





В этот день вашему любимому человеку будет непросто находиться рядом с вами в течение длительного периода времени. Поэтому если он вдруг попытается уединиться, не стоит ему препятствовать: каждый человек имеет право на личный угол, а то и на личную пещеру.От сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний. При таком настрое ничего кроме разочарования вы не испытаете. Звёзды советуют настроиться на худшее – и вот тогда-то сказок и чудес вам не избежать.Сегодня вам будет довольно трудно решиться на некий шаг, который глобально изменит вашу личную жизнь, равно как и личную жизнь вашего любимого человека. В любом случае, сделать это придется хотя бы потому, что иначе ваши с ним отношения могут превратиться в довольно печального вида болото.В этот день вашему любимому человеку будет казаться, что вы – не человек его мечты, не тот, кого он искал всю его жизнь, не его судьба. Придется вам спешно его убеждать в обратном. Вы же знаете его слабые стороны и то, от чего он особенно млеет и растекается в блаженстве. Примените сегодня все ваши навыки на практике.Сегодня для вас велика вероятность перепутать любовь с нежностью. Вы будете чувствовать удивительное тепло в душе, а название ему подобрать будет трудно. Однако сделать это просто необходимо, хотя бы для того, чтобы понять, как жить дальше и что с возникшим чувством делать.Если вам кажется, что вам больше нечего ждать от ваших отношений, что они однообразно катятся в никуда, и это «никуда» может оказаться бездной, просто придумайте себе цель. Одну на двоих. И пусть они катятся к этой цели. А потом ещё цель, ещё и ещё... Совместное планирование, кстати, тоже очень сближает. Особенно в этот день.Для этот день станет воистину подарком судьбы, за который вы будете потом неоднократно ее благодарить. Впрочем, чувство юмора у этой дамы весьма своеобразное, так что и подарок может оказаться неожиданным.Сегодня ваш любимый человек будет говорить не то, что думает, а думать не то, что говорит. Впрочем, изредка слова и мысли будут совпадать, но только изредка, поэтому не придавайте ни тому, ни другому особого значения. Лучше возьмите себе на заметку, чтобы завтра переспросить.

Любовный гороскоп на 28 сентября 2019 Водолей

Звёзды советуют начать сегодня с покраски балкона, если таковой у вас имеется (только будьте осторожны - если что, лететь придётся не вверх, а вниз). Пусть этим займётся супруг, а вам найдутся дела полегче - например, сварить обед или вынести мусор. Если привлечёте детей, дела пойдут заметно легче и быстрее.



Любовный гороскоп на 28 сентября 2019 Рыбы

Если вам кажется, что вашего любимого человека не интересует то, что с вами происходит, задумайтесь. Может быть, вы и сами ему неинтересны, и нужно придумать для себя какую-то изюминку, чтобы привлечь к себе внимание? Кстати, а вы в должной мере интересуетесь его делами и настроениями?