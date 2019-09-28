Гороскоп на 28 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 28 сентября 2019 года - новая Луна.

Лунный день сегодня 28.09.2019 - 28, 29 и 1 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.09.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 28 сентября 2019 Овен

Звезды наделили вас гибким умом и сообразительностью — у ваших конкурентов таких точно нет. Однако чтобы кто-нибудь мог это оценить, их придется проявить. Если вы действительно хотите поймать удачу за хвост, то вам следует действовать решительно. И начинайте прямо сейчас!





Не спешите. Излишняя торопливость может повредить вашему делу и испортить все ваши гениальные планы. Постарайтесь все взвесить и отмерить по десять раз минимум – только тогда у вас все успеется и получится наилучшим образом, хоть и не так быстро, как вам того хотелось бы.Если вы давно искали возможность, чтобы дать ход новым достаточно сложным и трудоёмким предприятиям, вы сегодня сумеете найти такую лазейку. Стоит вам немного потрудиться и проявить во всём своем блеске организаторские способности, как сами увидите, всё наладится само собой.Если вы хотите, чтобы всё было сделано хорошо, делайте это сами. Нынче вы вряд ли сможете добиться от кого-либо осмысленной деятельности, так что в этот раз будет проще предложить уже готовое предложение, с которым окружающим волей-неволей придется согласиться.Сегодняшний день стоит провести под лозунгом «за спокойную жизнь», ибо стрессы и нервные срывы очень возможны. Посвятите это время себе, отдохните, потребуйте, в конце концов, свои недогуленные дни от отпуска! Просто пытайтесь наслаждаться жизнью и ни о чем не беспокоиться, и всё у вас будет хорошо.Не спешите сегодня принимать важные решения: они наверняка окажутся не такими гениальными, как вам хочется думать. А последствия придется расхлебывать всем, и окружающие, будьте уверены, не забудут, кому принадлежит авторство. Может быть, стоит пока отсидеться в тени, смиренно починяя примус?Удачный день для занятий общественной деятельностью. Более того, ваш эмоциональный подъем и хорошее настроение способны заразить оптимизмом весь коллектив. Дерзайте – сегодня ваш день! Убедите окружающих в том, что ваша деятельность для них очень важна – и вам улыбнется удача.Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.

Гороскоп на 28 сентября 2019 Козерог

Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь - сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.



Гороскоп на 28 сентября 2019 Водолей

Сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.



Гороскоп на 28 сентября 2019 Рыбы

Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.