Любовный гороскоп на сегодня 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 сентября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши шутки, да и чувство юмора ваше будет казаться ему несколько специфическим. Поэтому постарайтесь выбирать слова и анекдоты, задумываться над теми историями, которые хотите рассказать – да и вообще быть несколько осторожнее.





Любовный гороскоп на 29 сентября 2019 Телец

В этот день вам очень захочется вернуть вашего некогда любимого человека и те отношения, которые между вами в те времена были. На это вы не пожалеете ни гордости, ни сил, ни чувства собственного достоинства. А зря: они вам могут еще пригодиться, причем в немалых количествах.





В этот день вам будет особенно непросто заставить себя объяснить ту или иную очевидную истину вашему любимому человеку. Вы почему-то будете на двести процентов уверены в том, что он вас всё равно не поймёт. Может быть, не стоит заранее ставить на нём крест, а для начала попробовать что-то сделать?..Если вам сегодня уступили место в метро – это не значит, что пришла старость. А улыбнулись не потому что вы смешно выглядите. Просто вы сегодня притягиваете к себе хороших людей. Не воспользоваться ли этим притяжением и не выбрать ли среди притянувшихся самого замечательного – для долгой и счастливой совместной жизни?Да, в вас бурлят чувства, вы не можете больше их сдерживать, вы хотите, чтобы о них узнал весь мир. Но мир, пожалуй, к этому еще не готов: он просто не воспримет ваши призывы адекватно. И ваш любимый человек как часть этого мира – тоже. Поэтому постарайтесь пока держать весь ваш негатив или позитив при себе. Или доверьтесь бумаге.В этот день окажется, что ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем вам казалось. А значит, с ним не так интересно будет сидеть под луной на берегу залива, зато спокойно можно будет пойти в разведку. В конце концов, что вам важнее?В этот день вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения. Они и их жизненный опыт будут сбивать вас с толку, не давая вставить слово интуиции и голосу разума, которые наперебой будут подсказывать вам искомый ответ. Прислушайтесь к ним все-таки.Сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент. Сопротивляться этому или нет – зависит от вас. Больно вам, скорее всего, не будет, а вот интерес к экспериментаторству вполне может проснуться.Все проблемы, которые есть в вашем тандеме, являются не более чем плодом вашей фантазии. Это не значит, впрочем, что их совсем нет. Вполне возможно, что вы просто делаете из мухи слона, а слона, напротив, превращаете в муху. Сегодня звезды желают вам адекватного восприятия действительности.В этот день вам довольно трудно будет привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, даже если вы будете стильно одеты и идеально причесаны. Разве что ваш внешний вид будет очень экстравагантным и вызывающим. Но тогда одобрения от них ждать не стоит.

Любовный гороскоп на 29 сентября 2019 Водолей

У Вас сегодня семейные отношения сложатся не совсем удачно. Особенно у тех, кто еще новичок в этом деле. Звёзды советуют вам больше учиться на своих ошибках, однако примеры других людей также должны быть для вас показательны.



Любовный гороскоп на 29 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на какую бы то ни было авантюру, поскольку настроены вы будете решительно и сами будете мечтать об авантюрах и приключениях. Главное, не переборщить с этим и помнить о технике безопасности.