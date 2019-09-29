Гороскоп на 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 29 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 29.09.2019 - 1-2 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.09.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 29 сентября 2019 Овен

Придется вам сегодня сосредоточиться на составлении семейного бюджета, потому что последнее время ваши траты заметно выросли, чего нельзя сказать о доходах. Сядьте и рационально просчитайте все возможные ситуации, требующие в ближайшее время от вас финансовых вложений.





На гребне волны из многочисленных важных дел утешьтесь тем, что уже очень скоро этот хаос пойдет на спад. Сегодня получится не все, что вы задумали, однако причин расстраиваться нет. Просто у Фортуны несколько отличное от вас видение вашего пути.Вы слишком зациклились на вашей узкой сфере деятельности? Тогда настала долгожданная пора, чтобы начать больше внимания уделять другим ее аспектам и стараться держать мысли в тонусе, придумывая новые и новые задания, отличные от предыдущих. Развивайте свои логические способности.Вполне вероятно, что сегодня вам для достижения успеха на профессиональном поприще придется пожертвовать своим свободным временем, а его у вас и так не слишком много. Постарайтесь по крайней мере не слишком экономить на сне, иначе количество проведенного в трудах времени негативно скажется на качестве полученных результатов.Не будьте столь категоричны, как обычно, дайте людям показать себя, дайте им хоть малейшую возможность раскрыться и проявить свои позитивные качества. Ведь вы судите обо всем с высоты вашего опыта, и не учитываете, что не все могут то, что вам так легко дается.В этот день вам не придется долго заставлять себя забыть о рабочих проблемах. Это получится настолько естественно и непринужденно, что вам только и останется, что удивляться результату.Сегодняшний день запомнится вам надолго. По независящим от вас обстоятельствам вам придется кардинально поменять планы, если они у вас были. Все, что вам придется делать сейчас — очень важно и крайне срочно. Зато часы эти никак нельзя будет назвать прожитыми зря.Вы давно откладывали решение какого-то вопроса, но, похоже, его наконец необходимо решить. Самый простой и быстрый способ - сказать "нет", однако подобный выход из положения не всегда оправдывается впоследствии.Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.

Гороскоп на 29 сентября 2019 Водолей

Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей - вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.



Гороскоп на 29 сентября 2019 Рыбы

Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше.