Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Овна

Появляются оригинальные идеи, реализация которых наилучшим образом отразится на вашем финансовом положении. Вы можете дать волю фантазии. Необычный взгляд на многие вещи помогает вам быстро достичь поставленных целей, решить вопросы, важные и для вас, и для ваших близких.





Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Тельца

Чуть позже вам удастся взять себя в руки, и ситуация сразу изменится к лучшему. Станет ясно, как нужно действовать, чтобы осуществить задуманное. Вы проявите инициативу в делах и добьетесь успеха.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Близнецов

Потребуется хороший настрой: не стоит накручивать себя и думать, что Вселенная идет против вас. Вы будете способны контролировать всё вокруг — нужно лишь сохранять спокойствие. Медитация поможет в очистке от негативных программ.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Рака

Желательно не покупать вещи, которые не несут никакой практической полезности, опасаться излишней сентиментальности, потому что, поддавшись грустным воспоминаниям, высок шанс потонуть в негативе и деструктивных эмоциях.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Льва

Не стоит жить вчерашним днем, когда каждый новый день дарит новые возможности. Достичь улучшений можно во всех сферах жизни, потому что адаптироваться к любой ситуации станет немного проще. В случае стресса можно использовать дыхательные техники, чтобы очистить сознание от негатива, страхов и переживаний.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Девы

Улучшить настроение и самочувствие за неделю вполне реально. Сейчас самое время начать работать в этом направлении, поэтому можно смело пользоваться полезными практиками по восстановлению внутренней силы и здоровья.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Весов

Ближе к выходным нужно составить план отдыха. Эти суббота и воскресенье обещают быть волшебным временем спокойствия и релаксации. В будни и в рабочее время лучше не терять самообладания, обращаться к здравому смыслу, а не к эмоциям.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Скорпиона

На этой неделе в приоритете верность своим правилам. Во всех делах на любовном и финансовом фронтах требуется последовательность. Не стоит спешить, принимая решения, о которых можно пожалеть.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Стрельца

Некоторые события этой недели могут быть весьма непредсказуемыми, но во многих случаях это послужит стимулом и мотивацией, а не принесет проблемы. Не нужно искать приключений в эти семь дней, потому что они сами найдут тех, кому это необходимо по мнению Вселенной.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Козерога

Будь сговорчивее и умей идти на уступки, иначе в отношениях с близкими возникнет сильная напряженность. Это особенно важно, если тебе приходится ладить с человеком старше тебя или с тем, от кого ты зависишь.





Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Водолея

Чем сильнее тебе хочется потратиться на ту или иную вещь, тем больше поводов отложить покупку на следующий день. Совершая ее сегодня, ты рискуешь выбросить деньги на некачественный товар, с кем-то поссориться, что-то потерять или сильно устать.



Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для Рыб

Избегай всего, что ведет к унынию, тревоге, истощению, негативным переживаниям различного рода. Дурные мысли и чувства могут плохо отразиться на домашней обстановке, вплоть до отключения электричества или поломки нужного прибора. Не пытайся строго контролировать себя и других, не упорствуй в ссорах.