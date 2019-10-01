Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 81
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Овен
Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности лёгкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к вам быстрее всего придёт правильное решение касательно вашей личной жизни.


Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Телец
Сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения. О том, чтобы спешить исполнять ваши указания, речи вообще не идет: если такое и случится, то только во сне. Что ж, придется делать все самому и ждать более благоприятных дней и более лояльного настроения.

Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Читайте также:

Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Близнецы
Остерегайтесь служебных романов - очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Рак
Сегодня вашему любимому человеку будет жизненно необходимы ваши поддержка, забота и знание о том, что вы всегда будете рядом, что бы ни случилось. Постарайтесь все это ему обеспечить в лучшем виде – и благодарность вернется вам сторицей, это звезды гарантируют.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Лев
Сегодня время для совместного экстрима. Подойдет что угодно: от байдарок на бурной реке до перебегания дороги на красный свет. Условий всего два. Во-первых, вы должны это делать вместе, вдвоем. А во-вторых, рассчитайте все так, чтобы по окончании приключения не оказаться в больнице. Ваша жизнь вам еще пригодится.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Дева
Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Весы
Сегодня вы с легкостью напишете стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат – в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение. Может быть, творение ваше стоит посвятить вашему любимому человеку? Впрочем, если оно окажется рефератом – то лучше, наверное, не стоит...

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Скорпион
Наилучшее занятие в этот день - поехать с семьёй за город и взять с собой своих и его (её) родителей - на кого ещё можно оставить сегодня детей, как не на них, родных? Вам же с партнёром небесные светила советуют, взявшись за руки, пойти в ближайший лес и... насобирать хвороста для костра на пару дней вперёд!

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Стрелец
Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Козерог
Прошедшая ночь (а точнее ваши сны) оставят у вас неизгладимое впечатление. Звёзды предсказывают, что вы можете во сне влюбиться настолько сильно, что перепутаете сон с реальностью. Весь день вы будете под стойким впечатлением от вашего сна. Однако в реальности ваш таинственный ночной незнакомец так и не появится.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Водолей
Сегодня вашему любимому человеку захочется как-то объяснить себе ваше поведение, уложить его в привычную схему и заверить вашей подписью и печатью: да, правильно, угадал. Впрочем, велика вероятность того, что он не угадает, поэтому стоит серьезно подумать, одобрять ли его выводы.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Рыбы
В этот день звезды рекомендуют вам быть максимально честным с вашим любимым человеком. И если вам хочется, чтобы он дал вам от себя отдохнуть на какое-то время, стоит ему сразу и честно об этом сказать. Вежливые полунамеки вам не помогут: их он понимать не будет совсем.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Любовный гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 28 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 28 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 25 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 25 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 20 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 20 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 12 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 12 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 11 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 11 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 6 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 6 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: