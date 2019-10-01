Любовный гороскоп на сегодня 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Овен

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности лёгкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к вам быстрее всего придёт правильное решение касательно вашей личной жизни.





Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Телец

Сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения. О том, чтобы спешить исполнять ваши указания, речи вообще не идет: если такое и случится, то только во сне. Что ж, придется делать все самому и ждать более благоприятных дней и более лояльного настроения.





Остерегайтесь служебных романов - очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.Сегодня вашему любимому человеку будет жизненно необходимы ваши поддержка, забота и знание о том, что вы всегда будете рядом, что бы ни случилось. Постарайтесь все это ему обеспечить в лучшем виде – и благодарность вернется вам сторицей, это звезды гарантируют.Сегодня время для совместного экстрима. Подойдет что угодно: от байдарок на бурной реке до перебегания дороги на красный свет. Условий всего два. Во-первых, вы должны это делать вместе, вдвоем. А во-вторых, рассчитайте все так, чтобы по окончании приключения не оказаться в больнице. Ваша жизнь вам еще пригодится.Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.Сегодня вы с легкостью напишете стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат – в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение. Может быть, творение ваше стоит посвятить вашему любимому человеку? Впрочем, если оно окажется рефератом – то лучше, наверное, не стоит...Наилучшее занятие в этот день - поехать с семьёй за город и взять с собой своих и его (её) родителей - на кого ещё можно оставить сегодня детей, как не на них, родных? Вам же с партнёром небесные светила советуют, взявшись за руки, пойти в ближайший лес и... насобирать хвороста для костра на пару дней вперёд!Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...Прошедшая ночь (а точнее ваши сны) оставят у вас неизгладимое впечатление. Звёзды предсказывают, что вы можете во сне влюбиться настолько сильно, что перепутаете сон с реальностью. Весь день вы будете под стойким впечатлением от вашего сна. Однако в реальности ваш таинственный ночной незнакомец так и не появится.

Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку захочется как-то объяснить себе ваше поведение, уложить его в привычную схему и заверить вашей подписью и печатью: да, правильно, угадал. Впрочем, велика вероятность того, что он не угадает, поэтому стоит серьезно подумать, одобрять ли его выводы.



Любовный гороскоп на 1 октября 2019 Рыбы

В этот день звезды рекомендуют вам быть максимально честным с вашим любимым человеком. И если вам хочется, чтобы он дал вам от себя отдохнуть на какое-то время, стоит ему сразу и честно об этом сказать. Вежливые полунамеки вам не помогут: их он понимать не будет совсем.