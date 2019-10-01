Гороскоп на 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 1 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 01.10.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 01.10.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 1 октября 2019 Овен

Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?





Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы.Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.Не спешите сегодня принимать важные решения. Если такая необходимость возникнет, сомневаться вам будет некогда. И они примутся сами собой, без особых ментальных усилий с вашей стороны. Если же сомнения все же имеют место быть, лучше всего еще немного подождать.С чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Пусть каждый ваш шаг будет мотивирован практицизмом, тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились. И не жалейте себя, работайте так, как будто за это вы получите премию, и кто знает, возможно вам её и назначат.Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.Сегодня вы будете безжалостны по отношению к вашим подчиненным. Для вас не будет играть особой роли, по какой причине они не справляются с необходимым объемом работы, почему не выполняют поставленных перед ними целей и чем вызвана такая вялость их движений и мыслей. Может быть, стоит быть чуть более человечным?Вам сегодня придется проявить чудеса дипломатии и ораторского искусства. Похоже, вам попадутся весьма скептически настроенные собеседники. Не опускайте руки — трудная победа стоит десяти легких. Ваши усилия окупятся.На службе вас ценят за трудолюбие и энергичность, однако сегодняшний день может поставить на вас плохую печать, если не сумеете контролировать свои эмоции. Вы считаете стойкость убеждений и желание их защищать любой ценой сильной чертой вашего характера? Но начальник видит в этом лишь вспыльчивость и упрямство.В этот день звезды не рекомендуют вам придавать какое-то особое значение словам старших — как по возрасту, так и по должности. Наверняка они где-то в чем-то ошибаются, а авторитарность мешает им это осознать. Вам, впрочем, тоже совершенно не обязательно об этом говорить — только проблем на свою голову наживете.

Гороскоп на 1 октября 2019 Водолей

С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.



Гороскоп на 1 октября 2019 Рыбы

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.