Любовный гороскоп на сегодня 2 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 2 октября 2019 Овен

Сегодня вам стоит подумать хорошенько, чтобы придумать по-настоящему интересное приключение для вас и вашего любимого человека. Ибо ему весьма наскучит однообразие ваших с ним отношений. Развлечение может быть каким угодно: от самого невинного до откровенно опасного. Лишь бы вам понравилось.





Любовный гороскоп на 2 октября 2019 Телец

В этот день общение с вашим любимым человеком будет для вас довольно-таки нелегким трудом, за который вам бы по-хорошему следовало доплачивать. Однако вы сами в свое время приняли такое решение, и теперь приходится за него расплачиваться, пусть это и не самый приятный процесс.





Вас завертит круговорот планов и отчётов, и ваши мысли будут далеки от семейного очага. Однако звёзды не советуют пренебрегать сегодня домом - лучше придти пораньше с работы и в кои-то веки подарить жене цветы (или мужу - бутылку пива).Сегодня ваш любимый человек зачем-то поставит пред собой цель: запугать вас. Причем страхи эти будут не столько реальными, сколько преувеличенными им до невозможности. Настоящая фабрика по изготовлению высококачественных слонов из мух любого вида. А вы не бойтесь!Сегодня ваша личная жизнь претерпит значительные изменения, причем непонятно в какую сторону. Это предстоит решать вам, но не сейчас, а спустя довольно длительный период времени, когда результаты сегодняшних поступков смогут предстать пред вами во всей их красе.Сегодня вам будет грустно вспоминать о чем-то, что касается вашего любимого человека, но не того, каким он стал, а того, каким он был в самом начале ваших с ним близких отношений. Вам будет очень обидно, что того человека уже не вернешь. Что ж, зато у вас есть измененный и улучшенный вариант.День благоприятен для походов всем семейством на охоту или рыбалку. Впрочем, если вам очень жалко бедных зверюшек и несчастных ершей, вполне можно удочки и ружья с собой не брать и из автобуса не выходить. Если же выйти из него все-таки хочется, захватите с собой фотоаппарат.Сегодня вы поймёте, что многое из того, что вы делаете в вашей личной жизни, вы делаете зря. Иначе говоря, вашему любимому человеку не становится ни лучше, ни хуже от ваших действий. А значит, вы вполне можете потратить ту же энергию на что-то более полезное для обеих сторон.Вы можете радостно потирать руки: все идет по вашему плану. Отношения развиваются ровно так, как вы этого хотели, препятствий, вроде, не предвидится, так что можете считать себя великим стратегом и интриганом. Кстати, вам с собой ещё не скучно? Разнообразия не хочется?Сегодня вы всерьез задумаетесь, любит ли вас и в самом деле ваш любимый человек. А повод для подобных сомнений будет и, надо сказать, не один. Постарайтесь не идти на поводу у меланхолии и депрессии, а найти свой оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Любовный гороскоп на 2 октября 2019 Водолей

Любовь - мощный стимул для того, чтобы заставить себя измениться в лучшую сторону. Если подобные перемены назрели, стоит заняться ими именно сегодня. Кстати, ваш любимый человек может вам в этом помочь: одного его одобрения будет достаточно для того, чтобы вам немедленно захотелось свернуть две-три немаленьких горы.



Любовный гороскоп на 2 октября 2019 Рыбы

Вы вполне можете позволить себе быть весьма резким в суждениях и категоричным в требованиях. Возможно, придется и голос повысить. Добиться от отбившейся от рук семьи понимания более приличным путем удастся вряд ли.