Гороскоп на 2 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 2 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 02.10.2019 - 4-5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 02.10.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 2 октября 2019 Овен

Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.





Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.Нынче эффективность вашей деятельности будет зависеть от того, с какой ноги вы встанете. В прямом смысле слова. Если наступите на любимую мозоль — проснетесь быстрее, но злым. Если скатитесь с постели на четвереньки — значит, похмельный синдром вряд ли даст вам как следует поработать. Встав твердо и решительно и сразу найдя свои тапочки, вы имеете шанс провести удачный день.Сколь бы занимательны ни были темы для разговоров по нерабочим вопросам, нынче от подобных бесед лучше воздержаться. Они могут принести вам совершенно излишнее знание, которое здорово осложнит вам дальнейшую трудовую деятельность в данном коллективе. Оно вам нужно?Сегодня хороший день для того, чтобы позволить себе немного отдохнуть. Вы уже достаточно разогнались, и теперь дела некоторое время будут идти по инерции, а вы можете спокойно и без всяких мучений совести понаблюдать за всем ходом событий со стороны.Как бы ни разрешилась запутанная ситуация у вас на службе, в любом случае она не принесет никаких серьезных последствий. Другое дело, что вы научитесь по-другому смотреть на ваших коллег, которые случайно продемонстрируют свои не самые лучшие человеческие качества.

Гороскоп на 2 октября 2019 Козерог

Сегодня во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Так что от вас требуется лишь правильно воспользоваться таким подарком судьбы, демонстрируя последовательность своих действий и надежность своих слов.



Гороскоп на 2 октября 2019 Водолей

Сегодня вы будете очень многое не понимать. Что-то, происходящее во время рабочего процесса, будет недоступно вашему уровню логического мышления. Оно будет отличаться от вашего понимания правильности примерно так же, как женская логика отличается от мужской.



Гороскоп на 2 октября 2019 Рыбы

Сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на косые взгляды и недоброжелательные реплики. Возможно, вам просто завидуют. Но скорее всего, все это к вам отношения не имеет, а вы просто будете мнительны.