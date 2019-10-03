Любовный гороскоп на сегодня 3 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 3 октября 2019 Овен

Сегодня вам стоит вспомнить рецепты вашей бабушки и приготовить по ним вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное. Пусть он удивится вашим кулинарным способностям и, съев свежеполучившийся шедевр, почувствует, что любит вас еще больше, сильнее и глубже!





Любовный гороскоп на 3 октября 2019 Телец

Сегодня вас может накрыть приступом крайнего эгоизма. Вы забудете о том, что существует еще чье-то мнение, что ваша половинка тоже имеет право на счастье… Сегодня для вас во главу угла встанет ваше личное благополучие. Иногда это полезно. Если не очень часто.





Сегодняшний вечер звезды рекомендуют вам провести в ресторане за бокалами вина или шампанского. Сюда же прекрасно подойдут страстные признания в любви, разговоры о совместном будущем и тому подобная романтика.Сегодня вы поймете, что некоторые шутки, которыми вы обмениваетесь с вашим любимым человеком, не такие уж и смешные, как вам казалось, а во многом даже пророческие. Поэтому с повышенным вниманием отнеситесь к тому, над чем вы вместе или по отдельности смеетесь.Вам сегодня станет грустно. В вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с вами остаются...Подходящий день для того, чтобы сделать что-то в первый раз. Например, первый раз поцеловать вашего любимого человека или первый раз признаться ему в любви. Если вы не сделаете это на сей раз, неизвестно, когда вам ещё представится такая уникальная возможность.Ощущение полета и волшебной сказки, главным героем которой вы неожиданно стали. Ничто не сможет испортить вам сегодня настроение. Глядя на вас, люди будут думать: «Бывают же счастливые люди!» – и потихоньку вам завидовать. Белой завистью. Побольше бы таких дней.В этот день вам будет очень больно наблюдать за вашим любимым человеком и понимать, что он не такой, каким вам бы хотелось его видеть. Однако любите вы его именно таким, со всеми его недостатками и странностями, и если что-то переделаете в нём – это будет уже не он. Может быть, эти мысли помогут вам уменьшить в себе накал раздражения?..В этот день вы почувствуете особую ответственность за человека, с которым проводите время. Вам захочется как-то ему помочь выпутаться из неприятностей или просто банально заставить его лишний раз улыбнуться. Не стоит задумываться о последствиях – просто сделайте то, что хотите.Если вы ещё не состоите в браке, сегодня положение Венеры и Урана может благоприятно сказаться на вашей будущей семейной жизни. Если у вас есть близкий друг, в этот день он, вероятно, сделает вам далеко идущее предложение. Взвесьте все плюсы и минусы и примите единственно правильное решение, чтобы потом не жалеть.

Любовный гороскоп на 3 октября 2019 Водолей

Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри вас будет появляться маленький чертёнок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства: а что дальше будет. А это эксперимент в чистом виде.



Любовный гороскоп на 3 октября 2019 Рыбы

Сегодня от вас потребуют не слов любви, не нежности и не подарков - а способности выслушать и понять. Не разочаруйте любимого человека, ему действительно это необходимо, а с вас не убудет.