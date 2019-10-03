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Гороскоп на 3 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 67
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 3 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 3 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 3 октября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 03.10.2019 - 5-6 лунный день.
Луна в знаке зодиака 03.10.2019 - Луна в Стрельце.


Гороскоп на 3 октября 2019 Овен
Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 3 октября 2019 Телец
Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой, например).

Гороскоп на 3 октября 2019 Близнецы
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

Гороскоп на 3 октября 2019 Рак
Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...

Гороскоп на 3 октября 2019 Лев
Вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Если попадется что-то, заслуживающее серьезного рассмотрения - решайтесь смело, ваш выбор обещает быть удачным.

Гороскоп на 3 октября 2019 Дева
Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.

Гороскоп на 3 октября 2019 Весы
Успешной сегодня будет лишь та работа, за которую вы приметесь в команде единомышленников. Звёзды не советуют вам отказываться от помощи тех коллег, с которыми вы находитесь в хороших отношениях, но в то же время, следует остерегаться недоброжелателей. Умейте различать истинные лица под масками.

Гороскоп на 3 октября 2019 Скорпион
Вполне подходящее время для решения крупных финансовых вопросов. Вам удастся справиться даже с самым сложным из них - «где взять деньги?». Более того, вы даже сможете придумать, как их потом вернуть.

Гороскоп на 3 октября 2019 Стрелец
Вам давно хочется поговорить начальником о своей зарплате? Нынче совершенно неподходящий для этого день. Можете обдумать свою аргументацию, отрепетировать речь, но приставать к человеку сейчас не следует.

Гороскоп на 3 октября 2019 Козерог
Не спешите сегодня заканчивать работу над чем-то, даже если все указывает на то, что вы близки к завершению. Завтра вас посетит замечательная мысль — если поспешите сейчас, она окажется запоздавшей.

Гороскоп на 3 октября 2019 Водолей
Не торопитесь сегодня убегать с работы, даже если по окончании дня вас ждет что-то особенно интересное. Наверняка именно к концу дня произойдет что-то такое, ради чего вам стоило в этот день в принципе приходить в офис. Вы не должны такое пропустить!

Гороскоп на 3 октября 2019 Рыбы
Самое время подумать о чем-то более важном, чем ваша прибыль. Не вредит ли ваша деятельность кому? Не загрязняете ли вы окружающую среду, не способствуете ли деградации общества? Вы все равно будете настроены на философский лад — может, придумаете, как улучшить жизнь?

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