Гороскоп на 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 4 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 04.10.2019 - 6-7 лунный день.

Луна в знаке зодиака 04.10.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 4 августа 2019 Овен

Вы совсем забегались, утомились и чувствуете себя, как белка в колесе? Сегодня вы сможете найти поддержку и понимание не только у своих коллег, но и у начальника, который пойдёт вам навстречу, показав себя таким образом с приятной и наверняка незнакомой вам стороны.





Нынче подходящий день, чтобы работать над вопросами сотрудничества, партнерства, а может быть — и объединения бизнесов. Переговоры, начатые в этот день, скорее всего, затянутся на довольно длительный срок, зато результат вас порадует.Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой (лысиной), и - в бой!Сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли - зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.Вы, как никогда, нуждаетесь в поддержке и понимании. А помочь вам сейчас смогут либо ваши близкие, либо вы сами! Главное - найти ту золотую середину, которая не позволит вам ударяться из крайности в крайность, то,ссорясь с коллегами и родными, то усиленно пытаясь добиться их расположения.Неудачный день, чтобы пользоваться готовыми решениями. Сколь бы подходящими к вашему случаю они ни казались, в результате все пойдет насмарку, ибо обнаружится крупное и совершенно не разрешимое противоречие с исходными условиями вашей задачи. Так что беритесь за разработку индивидуальной стратегии.Не торопитесь в этот день поскорее сбежать с работы. Возможно, именно под конец рабочего дня в вашей жизни произойдет что-то очень важное, что в корне изменит вашу деловую и, возможно, даже личную жизнь. Сбежав из офиса, вы рискуете пропустить все эти волшебные изменения.

Гороскоп на 4 августа 2019 Водолей

Не стоит в этот день отвлекаться от работы даже не то, чтобы выяснить обстоятельства, имеющие к ней косвенное отношение. Каждая минута будет на счету, и любой шаг вправо или влево окажется будет квалифицирован как побег со всеми вытекающими последствиями.



Гороскоп на 4 августа 2019 Рыбы

Вы стали чересчур много засиживаться в офисе допоздна? Думаете, что таким образом вы сможете надеяться на похвалу начальства? Скорее сейчас вы слишком переутомитесь и не сделаете ничего того, что смогли бы с ясной головой сделать и днем. Кроме того, платить за рвение вам больше не станут.