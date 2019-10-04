Гороскоп на 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 4 октября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 04.10.2019 - 6-7 лунный день.
Луна в знаке зодиака 04.10.2019 - Луна в Стрельце.
Гороскоп на 4 августа 2019 Овен
Вы совсем забегались, утомились и чувствуете себя, как белка в колесе? Сегодня вы сможете найти поддержку и понимание не только у своих коллег, но и у начальника, который пойдёт вам навстречу, показав себя таким образом с приятной и наверняка незнакомой вам стороны.
Нынче подходящий день, чтобы работать над вопросами сотрудничества, партнерства, а может быть — и объединения бизнесов. Переговоры, начатые в этот день, скорее всего, затянутся на довольно длительный срок, зато результат вас порадует.
Гороскоп на 4 августа 2019 Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
Гороскоп на 4 августа 2019 Рак
У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой (лысиной), и - в бой!
Гороскоп на 4 августа 2019 Лев
Сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли - зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.
Гороскоп на 4 августа 2019 Дева
Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
Гороскоп на 4 августа 2019 Весы
Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.
Гороскоп на 4 августа 2019 Скорпион
Вы, как никогда, нуждаетесь в поддержке и понимании. А помочь вам сейчас смогут либо ваши близкие, либо вы сами! Главное - найти ту золотую середину, которая не позволит вам ударяться из крайности в крайность, то,ссорясь с коллегами и родными, то усиленно пытаясь добиться их расположения.
Гороскоп на 4 августа 2019 Стрелец
Неудачный день, чтобы пользоваться готовыми решениями. Сколь бы подходящими к вашему случаю они ни казались, в результате все пойдет насмарку, ибо обнаружится крупное и совершенно не разрешимое противоречие с исходными условиями вашей задачи. Так что беритесь за разработку индивидуальной стратегии.
Гороскоп на 4 августа 2019 Козерог
Не торопитесь в этот день поскорее сбежать с работы. Возможно, именно под конец рабочего дня в вашей жизни произойдет что-то очень важное, что в корне изменит вашу деловую и, возможно, даже личную жизнь. Сбежав из офиса, вы рискуете пропустить все эти волшебные изменения.
Гороскоп на 4 августа 2019 Водолей
Не стоит в этот день отвлекаться от работы даже не то, чтобы выяснить обстоятельства, имеющие к ней косвенное отношение. Каждая минута будет на счету, и любой шаг вправо или влево окажется будет квалифицирован как побег со всеми вытекающими последствиями.
Гороскоп на 4 августа 2019 Рыбы
Вы стали чересчур много засиживаться в офисе допоздна? Думаете, что таким образом вы сможете надеяться на похвалу начальства? Скорее сейчас вы слишком переутомитесь и не сделаете ничего того, что смогли бы с ясной головой сделать и днем. Кроме того, платить за рвение вам больше не станут.