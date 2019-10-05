Любовный гороскоп на сегодня 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку будет непросто бороться с некоторыми вашими стереотипами, расстаться с которыми вы не захотите ни за какие сокровища мира, или же просто не сможете. Неужели они вам дороже вашей второй половинки и ваших с ней отношений?





Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Телец

Позвольте себе сегодня немного побыть ребёнком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.





Сегодня вы поймете, что все, что вы делали, вы делали не зря. Возможно, результаты будут не совсем такими, как вы ожидали: не столь яркими, не столь оптимистичными, не столь романтичными. Однако какими-то они будут явно, и это уже большой плюс. Значит, вы можете двигаться дальше по дороге вашей любви.В этот день многие события в вашей личной жизни будут происходить в самый неподходящий момент. Телефонный звонок, необходимость объясниться, просьба поговорить серьезно в конце-то концов и даже встреча Человека Вашей Мечты – все будет очень и очень не вовремя.У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали – блестящая и привлекательная. Сегодня вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью ваш белый костюм, окажутся вашей половинкой. Не упустите свой шанс!Сегодня вы будете демонстрировать редкостную рассудительность и спокойствие. И, пожалуй, перестараетесь - нежные чувства и холодное здравомыслие сочетаются не лучшим образом, и вам не преминут на это обстоятельство указать. Будьте осторожны, возможно, вам придется даже немного поактерствовать.Если ваше хмурое лицо сегодня хоть на минутку осветится ласковой улыбкой по отношению к вашей половинке, это будет куда действеннее слов и обещаний. Всего одна улыбка – и вы почувствуете, насколько вы дороги этому человеку, насколько вас любят и ценят.Сегодня в вашей жизни может появиться человек, который безжалостно разрушит ваши стереотипы о том, какими должны быть любовь и отношения между любящими людьми. Это не значит, что нужно бросать всё и начинать жить по-новому. Но задуматься всё же стоит.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно почувствовать себя в свое тарелке, ибо в определенные моменты ситуация будет казаться ему весьма неуютной, недружественной и неблагоприятной для долгого и теплого, дружественного общения. Постарайтесь его понять и поддержать.Звёзды утверждают, что демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность сегодня более чем неуместно. Может сделать соответствующие выводы и дать вам возможность сполна насладиться одиночеством. Впрочем, возможно, вы этого и добиваетесь…

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Водолей

В этот день вы узнаете, что могли бы познакомиться с вашим любимым человеком еще тысячей и одним другим способом. Но почему-то получилось именно так. Не означает ли это, что вы и есть те самые, предназначенные друг для друга люди? И что судьба нарочно постаралась вас друг к другу привязать совершенно разными ниточками...



Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Рыбы

Самой разумной стратегией по завоеванию сердец на сегодня будет проявление глубокой заинтересованности в том, чтобы вникнуть в то, что занимает умы окружающих вас людей. Если вы готовы поговорить об астрономии с любителем глядеть на звезды, и об особенностях применения приправ при приготовлении плова — с кулинаром-любителем, вас все сочтут неотразимым.