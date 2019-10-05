Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.10.19
Просмотров: 46
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Овен
В этот день вашему любимому человеку будет непросто бороться с некоторыми вашими стереотипами, расстаться с которыми вы не захотите ни за какие сокровища мира, или же просто не сможете. Неужели они вам дороже вашей второй половинки и ваших с ней отношений?


Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Телец
Позвольте себе сегодня немного побыть ребёнком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.

Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Читайте также:

Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Близнецы
Сегодня вы поймете, что все, что вы делали, вы делали не зря. Возможно, результаты будут не совсем такими, как вы ожидали: не столь яркими, не столь оптимистичными, не столь романтичными. Однако какими-то они будут явно, и это уже большой плюс. Значит, вы можете двигаться дальше по дороге вашей любви.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Рак
В этот день многие события в вашей личной жизни будут происходить в самый неподходящий момент. Телефонный звонок, необходимость объясниться, просьба поговорить серьезно в конце-то концов и даже встреча Человека Вашей Мечты – все будет очень и очень не вовремя.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Лев
У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали – блестящая и привлекательная. Сегодня вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью ваш белый костюм, окажутся вашей половинкой. Не упустите свой шанс!

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Дева
Сегодня вы будете демонстрировать редкостную рассудительность и спокойствие. И, пожалуй, перестараетесь - нежные чувства и холодное здравомыслие сочетаются не лучшим образом, и вам не преминут на это обстоятельство указать. Будьте осторожны, возможно, вам придется даже немного поактерствовать.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Весы
Если ваше хмурое лицо сегодня хоть на минутку осветится ласковой улыбкой по отношению к вашей половинке, это будет куда действеннее слов и обещаний. Всего одна улыбка – и вы почувствуете, насколько вы дороги этому человеку, насколько вас любят и ценят.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Скорпион
Сегодня в вашей жизни может появиться человек, который безжалостно разрушит ваши стереотипы о том, какими должны быть любовь и отношения между любящими людьми. Это не значит, что нужно бросать всё и начинать жить по-новому. Но задуматься всё же стоит.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно почувствовать себя в свое тарелке, ибо в определенные моменты ситуация будет казаться ему весьма неуютной, недружественной и неблагоприятной для долгого и теплого, дружественного общения. Постарайтесь его понять и поддержать.

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Козерог
Звёзды утверждают, что демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность сегодня более чем неуместно. Может сделать соответствующие выводы и дать вам возможность сполна насладиться одиночеством. Впрочем, возможно, вы этого и добиваетесь…

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Водолей
В этот день вы узнаете, что могли бы познакомиться с вашим любимым человеком еще тысячей и одним другим способом. Но почему-то получилось именно так. Не означает ли это, что вы и есть те самые, предназначенные друг для друга люди? И что судьба нарочно постаралась вас друг к другу привязать совершенно разными ниточками...

Любовный гороскоп на 5 октября 2019 Рыбы
Самой разумной стратегией по завоеванию сердец на сегодня будет проявление глубокой заинтересованности в том, чтобы вникнуть в то, что занимает умы окружающих вас людей. Если вы готовы поговорить об астрономии с любителем глядеть на звезды, и об особенностях применения приправ при приготовлении плова — с кулинаром-любителем, вас все сочтут неотразимым.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Любовный гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 27 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 27 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 8 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 8 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 19 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 19 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Подробный любовный гороскоп на сегодня 16.10.2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Подробный любовный гороскоп на сегодня 16.10.2018 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: