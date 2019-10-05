Гороскоп на 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 5 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 05.10.2019 - 7-8 лунный день.

Луна в знаке зодиака 05.10.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 5 октября 2019 Овен

Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.





Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.Сегодня звезды не рекомендуют вам каким бы то ни было образом форсировать события и принимать рискованные решения в вашей профессиональной области. Поэтому если в благополучном исходе того или иного предприятия не уверены – лучше не рискуйте на всякий случай.Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь, вам нужна помощь. Но не забывайте, что истина рождается в споре, так что просто передать инициативу по работе над тем или иным вопросом кому-то другому будет мало — требуется коллегиальное решение.Скорость и эффективность вашей работы нынче будет поразительна. Если хотите произвести впечатление — у вас это получится. Однако учтите — показав, на что вы способны, вы добьетесь в том числе и того, что с вас будут требовать втрое.Сегодня звезды рекомендуют вам сначала тщательнейшим образом обдумать все ваши действия, составить подробный план намечающихся мероприятий, и только после этого приступать к непосредственным действиям. Впрочем, ничего кроме радости и удовлетворения вам действия не принесут.Если сегодня у вас начнется разлад в личной жизни, это верный признак того, что с карьерой у вас все в порядке и вы весьма продуктивно выстраиваете свою линию профессионального поведения. Однако стоит ли игра свеч, а головокружительная карьера – головокружительного романа?Сегодня неплохо было устроить разгрузочный день и позаботиться о своём питании. Правильно выбрав меню, вы сумеете зарядиться витаминами, которые помогут вам быть в тонусе, когда начнётся рабочая неделя, а она обещает быть не такой уж лёгкой.

Гороскоп на 5 октября 2019 Водолей

Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант. Шахматы... Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?



Гороскоп на 5 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы будете опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, что попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить.