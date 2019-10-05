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Гороскоп на 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.10.19
Просмотров: 39
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 5 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 5 октября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 05.10.2019 - 7-8 лунный день.
Луна в знаке зодиака 05.10.2019 - Луна в Козероге.


Гороскоп на 5 октября 2019 Овен
Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 5 октября 2019 Телец
Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.

Гороскоп на 5 октября 2019 Близнецы
Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.

Гороскоп на 5 октября 2019 Рак
Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.

Гороскоп на 5 октября 2019 Лев
Сегодня звезды не рекомендуют вам каким бы то ни было образом форсировать события и принимать рискованные решения в вашей профессиональной области. Поэтому если в благополучном исходе того или иного предприятия не уверены – лучше не рискуйте на всякий случай.

Гороскоп на 5 октября 2019 Дева
Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь, вам нужна помощь. Но не забывайте, что истина рождается в споре, так что просто передать инициативу по работе над тем или иным вопросом кому-то другому будет мало — требуется коллегиальное решение.

Гороскоп на 5 октября 2019 Весы
Скорость и эффективность вашей работы нынче будет поразительна. Если хотите произвести впечатление — у вас это получится. Однако учтите — показав, на что вы способны, вы добьетесь в том числе и того, что с вас будут требовать втрое.

Гороскоп на 5 октября 2019 Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют вам сначала тщательнейшим образом обдумать все ваши действия, составить подробный план намечающихся мероприятий, и только после этого приступать к непосредственным действиям. Впрочем, ничего кроме радости и удовлетворения вам действия не принесут.

Гороскоп на 5 октября 2019 Стрелец
Если сегодня у вас начнется разлад в личной жизни, это верный признак того, что с карьерой у вас все в порядке и вы весьма продуктивно выстраиваете свою линию профессионального поведения. Однако стоит ли игра свеч, а головокружительная карьера – головокружительного романа?

Гороскоп на 5 октября 2019 Козерог
Сегодня неплохо было устроить разгрузочный день и позаботиться о своём питании. Правильно выбрав меню, вы сумеете зарядиться витаминами, которые помогут вам быть в тонусе, когда начнётся рабочая неделя, а она обещает быть не такой уж лёгкой.

Гороскоп на 5 октября 2019 Водолей
Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант. Шахматы... Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?

Гороскоп на 5 октября 2019 Рыбы
Сегодня вы будете опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, что попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить.

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