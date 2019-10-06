Гороскоп на 6 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 6 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 06.10.2019 - 8-9 лунный день.

Луна в знаке зодиака 06.10.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 6 октября 2019 Овен

Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой - можете помешать в принятии тех или иных решений.





Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.Вам требуется внимание и участие окружающих, но по странной прихоти судьбы, даже получая их, вы можете чувствовать себя недостойным этой чести. Совершенно напрасно, вы вполне все это заслужили.Сегодняшний день обещает быть весьма продуктивным в плане работы, но трудным и напряженным относительно всего, что касается личного самоощущения. С порученным вам делом вы сегодня легко справитесь, но только не занимайтесь самоедством, это чревато нервными срывами.Сегодня вам придется очень со многим смириться и очень ко многому привыкнуть, даже если ваш разум в компании вашего же сердца будут категорически против этого. Что ж, иногда приходится принимать и неприятные решения.Постарайтесь в вечной погоне за прибылью не потерять человеческого лица, умейте вовремя остановиться и задуматься, а стоит ли ваша цель таких титанических усилий? Возможно, вы не там ищете счастье, и ваша работа стала забирать у вас слишком много душевных сил.Не торопитесь сегодня расстраиваться по поводу того, что выходные заканчиваются, так толком и не успев начаться. Лучше продумайте вашу тактику действий на грядущую неделю: возможно, скучать вам будет некогда и уже через час вы начнете мечтать, чтобы неделя началась поскорее.Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.Создавайте иллюзию бурной деятельности, пока это будет возможно. Стоит вам показать, что вы не шибко-то заняты, как тут же найдутся желающие загрузить вас по самую макушку. Еще и приговаривать будут что-нибудь обидное — про лентяев.

Гороскоп на 6 октября 2019 Водолей

Сегодня мир вертится вокруг вас. От вашей инициативы и рабочего настроя будет зависеть успех начатого дела. Но не зазнавайтесь! Будьте внимательны к окружающим, поддержка знакомых будет для вас очень кстати. Сформулируйте точно свою цель и двигайтесь вперед, а ситуация обязательно сложится в вашу пользу.



Гороскоп на 6 октября 2019 Рыбы

Окружающие сегодня будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать - недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.